Mario Delgado urge a Corte a que resuelva desafuero de Cabeza de Vaca

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el debate sobre el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que señaló que es urgente que aclare su situación legal.

En conferencia de prensa en Matamoros, refirió que el propio Poder Judicial señaló que no existe un debate entre poderes, por lo que subrayó que el Ejecutivo no está involucrado en este debate.

Hay una discusión que tendrá que resolver la Corte. Yo puedo dar mi punto de vista y es que el gobernador no tiene fuero, porque la única instancia para quitar el fuero es la Cámara de Diputados y sus sentencias son inatacables, hubo una interpretación aquí del Congreso del estado, donde aparentemente ellos le restituyen el fuero, con la lamentable complicidad de algunos diputados de nuestro movimiento, pero está la discusión en el Poder Judicial

“No hay una controversia entre poderes, por lo tanto, la controversia está ahora dentro del Poder Judicial de si tiene fuero o no tiene fuero, por ejemplo, la Fiscalía pidió a un juez que girará una orden de aprehensión y un juez local concedió un amparo, entonces ellos tendrán que resolver, el Poder Judicial tendrá que resolver, la Corte, no es una discusión entre poderes ni que tenga que ver con el Ejecutivo”, declaró.

El líder nacional morenista expuso ante los medios de comunicación de Tamaulipas que en el estado hay una degradación de la vida pública por el gobernador, que ha sido acusado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

En este contexto, aseveró que las elecciones en el estado sólo se llevarán a cabo de manera pacífica si la Guardia Nacional vigila su desarrollo, porque subrayó que los gobiernos del “PRIAN” buscarán meter miedo a la ciudadanía.

No hay manera de llevar una elección en paz en Tamaulipas si no ayuda la Guardia Nacional a mantener la paz, conocemos muy bien las prácticas de los gobiernos del PRIAN y sabemos que recurren a meterle miedo a la gente, a generar inestabilidad, porque saben que en una elección libre, limpia, democrática, nuestro movimiento les va a ganar, no nos pueden ganar en las urnas