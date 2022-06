Marko Cortés: INE tiene que dictar medidas cautelares a “corcholatas” de AMLO; podrían ser inhabilitados

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que dictar de inmediato las medidas cautelares por los actos anticipados de campaña de las “corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa conjunta con Kenia López Rabadán, a quien acompañó por el aniversario de sus “Contramañaneras”, señaló que luego del evento que realizó Morena en Coahuila, los aspirantes presidenciales del guinda caen en la reincidencia.

Señaló que a pesar de que el INE descartó la aplicación de medidas cautelares por el evento de Morena en Toluca, en el Estado de México, los consejeros electorales advirtieron que estarían atentos al caso de la reincidencia, y ésta ya se registró en Coahuila.

El INE tiene que ya dictar las medidas cautelares, no pueden de manera ilegal estarse promoviendo las corcholatas, no pueden estar desviando recursos públicos para la movilización, para la vallas móviles, para espectaculares, para playeras. Estamos pidiendo que el INE inicie una investigación y aplique la sanción

El político michoacano señaló que bajo este criterio, particularmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, caerían en la reincidencia, y al seguirse el proceso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían ser inhabilitados para ser candidatos.

El líder nacional del blanquiazul reprochó que, además de desviar recursos públicos, a las “corcholatas” les falta empatía para en sus discursos al menos considerar a las víctimas de la inseguridad en el país.

Dijo que, precisamente, ante la falta de resultados por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él mismo adelantó el tema de la sucesión para distraer la atención de los temas primordiales.

Ante los nulos resultados del gobierno de López Obrador es que él mismo está adelantando la carrera presidencial, porque no quiere que se hable de gobierno, porque no quiere gobernar, porque no sabe gobernar y por eso adelanta la sucesión, adelanta e impulsa a las corcholatas, hablemos de empleo, hablemos de seguridad, hablemos de salud