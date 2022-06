Martín Orozco llama a Marko Cortés a retomar conversación por acusaciones de 2021

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, aseguró que una vez pasadas las elecciones estatales, es momento de retomar las conversaciones pendientes con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, las cuales lo llamaron "mentiroso".

A través de sus redes detalló que, tras el resultado electoral del pasado 5 de junio, es momento de reanudar esa discusión.

La publicación estuvo acompañada de un tuit que escribió Marko Cortés el pasado 3 de noviembre de 2021, donde aseveró que el gobernador de Aguascalientes mentía y le hacia el juego al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No le hagas el juego a Andrés Manuel López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022