Mauricio Toledo afirma que viajó a Chile por “compromisos contraídos con anticipación”

El diputado con licencia del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, afirmó que su salida del país para viajar a Chile obedece a compromisos contraídos con anticipación y recordó además que es hijo de padres chilenos, “como lo he hecho público con anterioridad”.

En un comunicado, Toledo, subrayó que sus actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna, por lo que “se equivoca una vez más la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en su cumplimiento de sus instrucciones”.

“Reitero, soy inocente, el simple señalamiento no me hace responsable de nada. En su momento presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia, pese a los señalamientos del grupo político que me persigue”, subrayó.