Mauricio Toledo: "No me voy a poner de pechito" con autoridades en México

Mauricio Toledo dijo que no se "va a poner de pechito" ante las autoridades mexicanas, por lo que permanecerá en Santiago de Chile para probar su inocencia por el delito de enriquecimiento ilícito.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, manifestó que su defensa actuará desde Chile , ya que desconfía de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cuyas autoridades acusó de tener una persecución política en su contra.

"Yo no me voy a poner de pechito, como se dice vulgarmente, para se ensañen con mi persona. De por sí se han ensañado con mi familia que no tiene nada que ver", señaló Toledo Gutiérrez.

"No me voy a poner de pechito para que se ensañen con mi persona, no creo en la justicia mexicana", aseguró #PorLaMañana el diputado desaforado Mauricio Toledo @mauriciotoledog desde Santiago de Chile.



Aquí la entrevista completa: https://t.co/vlgEJrUGwo — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 24, 2021

lee más Extradición de Toledo se puede tramitar de inmediato, asegura Ricardo Monreal

Mauricio Toledo: Prefiero no entrar escondido en una cajuela

El neopetista aseguró que no tiene una orden de presentación ni ha sido requerido por la Interpol. "Aquí sí me voy a presentar a las autoridades, porque aquí no se persigue por política", aseveró.

Toledo Gutiérrez dijo que no acudirá a la toma de protesta en la Cámara de Diputados, ya que le fue retirada la diputación.

"Prefiero no entrar escondido en una cajuela; prefiero no entrar escondido y quedarme un mes, dos meses en una oficina; prefiero demostrar mi inocencia, aunque tarde la justicia, pero que llegué, en los juzgados de mi país México y Chile", expresó el exdelegado de Coyoacán.

lee más TEPJF quita reelección a Mauricio Toledo como diputado federal

Mauricio Toledo informa que que interpuso un amparo ante la decisión del TEPJF de retirarle la diputación federal

Toledo Gutiérrez informó que interpuso un amparo ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirarle la diputación federal, y en caso de ganarlo acudirá a tomar protesta a San Lázaro en los próximos meses.

Además, adelantó que los diputados de la siguiente legislatura van a promover iniciativas contra la actuación de la Fiscalía capitalina.

Mauricio Toledo también acusó que previo a la campaña para reelegirse como diputado federal había sido seguido por Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, hecho que le informó mediante una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri y del Senado, Eduardo Ramírez.

En tanto, Toledo Gutiérrez comentó que ya ha sido requerido por algunos diputados del PT y PRI para ser asesor. "Espero no ser vetado en la Cámara de Diputados", dijo.

OC & EASZ