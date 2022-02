Detención en México de indocumentados, en máximo histórico

La detención de migrantes en territorio mexicano terminó en 2021 siendo la más alta en la historia reciente del país, y contra todo pronóstico, Haití fue la nación que más aumentó su tránsito irregular en los últimos tres años.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), las capturas de migrantes de Centroamérica y el Caribe aumentaron 5.77 por ciento el año pasado respecto a 2019, año considerado como el de más migración irregular, al pasar de 166 mil 370 a 175 mil 970 detenciones; mientras que en 2020, cuando hubo 78 mil 938 arrestos, el aumento fue de hasta 122 por ciento.

Además, el éxodo de haitianos desde Centro y Sudamérica fue el que más aumentó, ya que en tres años registró un alza de 249.6 por ciento, al pasar de tres mil 891 en 2019, a 13 mil 606 en 2021.

En entrevista con La Razón, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante dijo que el aumento de migración se debe comparar con 2019, ya que 2020 fue atípico por el tema de la emergencia sanitaria; además, adelantó que este año tiende a ser igual o mayor en flujos, ya que los factores de riesgo persisten y no se modificarán.

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

“La realidad es que no tenemos todavía nada implementado que ayude a erradicar el problema de la migración irregular. Los haitianos están compitiendo con otras nacionalidades, ya que Honduras también es el país históricamente con más tránsito”, señaló.

La activista aseveró que no se debe dejar atrás a los menores en la migración, ya que también han ido en aumento en su tránsito, así como los núcleos familiares.

Otro de los factores que se deben tomar en cuenta son los fenómenos climáticos, que podrían volver a presentarse este año, ya que en anteriores fueron factores de empuje para que la gente saliera de sus países, y la seguridad, que es un tema de puntual interés para los migrantes, ya que al no existir condiciones de bienestar para sus familias, siguen abandonando sus naciones.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, dijo a este diario que la situación migrante se puede agudizar y agravar en este año, ya que persiste la promesa de Estados Unidos de dar asilo a las personas, con mejores condiciones de vida y apoyo económico; por ello, la gente no cesa en su intento de atravesar todo el país para llegar a cumplir su sueño americano.

Soraya Vázquez, Subdirectora de Al Otro Lado

“Podemos esperar la perpetuación de la crisis migratoria en el país que impacta directamente en las fronteras sur y norte, quedando atrapadas con la esperanza de contar con regularización o de una resolución de asilo que no llega. Creo que se puede esperar que la situación se agrave y agudice, además que se normalice en el contexto mexicano”, indicó.

La experta dijo que el país y las autoridades están normalizando las crisis migratorias, ya que el tema persiste y no hay acciones para solucionarlo y no sólo detenerlo. Por otra parte, el objetivo de los migrantes es seguir llegando a Estados Unidos porque lo único que buscan es seguridad y una mejor calidad de vida para sus familias, mientras esos factores no se den en sus países, la situación no cambiará.

En ambos casos, las expertas detallaron que el programa Quédate en México y la promoción que hacen los polleros de asilo en Estados Unidos, sigue siendo un motor para que los migrantes sigan abordando vehículos para llegar a los estados del norte, aunque siga vigente el programa Titulo 42, que expulsa a personas por la emergencia sanitaria.

El dato: El INM informó ayer que 374 migrantes, 47 de ellos originarios de Asia, fueron rescatados en diversos operativos en el estado de Veracruz.

Amagan con nueva caravana si continúan abusos

En caso de que los abusos y la represión por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) persistan en contra de la población extrajera que se encuentra en Chiapas, se podría realizar una nueva caravana para salir del estado, aseguró Irineo Mujica director de Pueblo sin Fronteras.

“La última opción sería formar la caravana y salir del estado, pero primero queremos agotar todas las posibilidades de diálogo con las autoridades federales para que se pare la represión y los abusos que hay en contra de la población migrante”, dijo el activista a La Razón.

Denunció que, de nueva cuenta, el pasado miércoles, agentes de migración realizaron un operativo en Tapachula, donde detuvieron a varias personas, motivo por el cual, esta semana decenas de manifestantes protestaron en dos ocasiones, del albergue El Buen Pastor, rumbo a la Delegación Sur del INM, para demandar que cese la persecución que afecta a los extranjeros irregulares.

“El Instituto Nacional de Migración desató una verdadera cacería de terror en la ciudad de Tapachula, después qué se anunció que volveríamos a marchar, ya que ellos prometieron atender a toda la población migrante y agilizar los trámites”, explicó.