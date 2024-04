Máynez acusa a PRI de querer robar su canción ‘Presidente Máynez’; tricolor lo niega

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez acusó que el PRI le quiere robar los derechos de la canción “Presidente Máynez” que se encuentra en los primeros lugares de difusión de una plataforma de audio en internet.

“Con la novedad que la vieja política volvió a hacer una marranada . Decenas de miles de personas me están reportando que tiraron la canción de Spotify”, dijo en videomensaje.

Explicó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno contrató a una persona de nombre Moisés Salah de Campeche y utilizaron “artilugios” o trampas legales, para disputar los derechos de autor de la canción, que es de Movimiento Ciudadano y del intérprete Yuawi.

¡Atención México! Este es un llamado a la acción. El PRI y la vieja política se quieren robar nuestra canción pero no lo vamos a permitir.



No nos van a quitar la sonrisa y tampoco el derecho a que México vuelva a sonreír.



Puedes seguir escuchando la canción aquí 👉… pic.twitter.com/S7xOxHxf52 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 13, 2024

“El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar, que no la pueda subir; la hicimos la más viral en México. Tengo videos de Coachella, de Corea y de todo el mundo”, indicó.

Señaló que el partido tricolor quiso “tirar” la canción porque la gente ya no puede escucharla, sin embargo, precisó que hay dos versiones de la misma; una con el título “Presidente Máynez”, pero puntualizó’ que la que dice: “sencillo” es la que se debe reproducir.

Nos reportan que ya está nuevamente disponible la canción. ¡Gracias @Spotify!#ACambiarElMarcador pic.twitter.com/viQSwO1JrS — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 13, 2024

Pidió a la ciudadanía reportar a la plataforma que se quieren robar la canción; además, comentó que en el tema de la canción “Cambiar el marcador”, se puede seguir utilizando sin problemas.

leer más Niega Máynez recurrir a INE por debates

“Imagínense estos cerdos… eres un cerdo Alito Moreno, pero mira, la diferencia entre ustedes y nosotros es que vamos a sonreír, porque saben que la gente jamás va a poner en sus fiestas una canción del PRI, pues ya saben que ya se van, se van al tercer lugar y al basurero de la historia. La canción la vamos a recuperar y la vamos a seguir poniendo en todos lados, a mí no me quitan la sonrisa porque son unos tramposos”.

Niega PRI que se quieran robar canción de MC

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas negó que su partido quiera robarse los derechos de las canciones de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

En sus redes aseguró que la persona que presuntamente fue contratada por el dirigente tricolor para hacerse de la canción, es un joven rapero que milita en Movimiento Ciudadano.

El mitómano de @AlvarezMaynez dice que utilicé a un joven rapero campechano para reclamar los derechos de su canción y que por eso se la tumbó Spotify. 🤥



¡El GRAN DETALLE es que el joven a quien acusa pertenece a Movimiento Ciudadano en Campeche! 😂



¡Máynez atiéndete, tu… pic.twitter.com/zYTb0RlMjx — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 13, 2024

“El mitómano de Jorge Álvarez Máynez dice que utilicé a un joven rapero campechano para reclamar los derechos de su canción y que por eso se la tumbó Spotify. El gran detalle es que el joven a quien acusa pertenece a Movimiento Ciudadano en Campeche”, explicó.

Moreno Cárdenas pidió a Álvarez Máynez atender su obsesión, así como evitar cometer el ridículo diariamente. “Máynez atiéndete, tu obsesión te hace cometer el ridículo día tras día, evita el exceso”, agregó.

En un segundo mensaje, Jorge Álvarez Máynez aseguró que la canción “Presidente Máynez” ya se encuentra otra vez en línea en Spotify.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM