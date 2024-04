Álvarez Máynez niega solicitar reunión con el INE por debates

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez negó que haya solicitado una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) como se dio a conocer en días pasados.

Entrevistado en la Gala Fosfo en Atizapán, Estado de México dijo que es mejorable el debate, ya que siempre hay cosas que mejorar en el aspecto técnico, en el aspecto tecnológico, sin embargo, señaló que le parece que ha sido una exageración el golpeteo al INE.

“A los consejeros, cuando, dos cosas, esas reglas fueron acordadas por los equipos de las candidatas y además pues están culpando al INE de su mal desempeño en el debate, ni siquiera contestaron las preguntas que se les hicieron por estarse atacando”, indicó.

Aseveró que hay un recuento de más de 30 ataques entre las aspirantes presidenciales, situación que no es culpa del INE, pues dijo que ellas debieron de haber utilizado el tiempo para responder las preguntas, para estar en los temas y no para atacarse y para dar esa imagen que le dieron al pueblo de México, “y que es lo que está ocasionando esta también remontada nuestra”.

Álvarez Máynez señaló respecto a la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, que apoyará todo lo que vaya en beneficio de las personas, pues aseveró que ha habido reformas regresivas que se deben de analizar.

“Me parece que el único problema que yo vería es que no haya discrecionalidad en el manejo de las pensiones, que el dinero que las personas tienen ahorradas no se invierta o desvíe en otros fines para los que no son. Que si va a haber rendimientos que sean en fondos muy seguros, instrumentos que hay de toda la seguridad y que los rendimientos se les den a las personas, no al gobierno o a otro tipo de actores beneficiarios”, explicó.

