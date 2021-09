En mayoría de alcaldías en CDMX será virtual

Aunque la pandemia por Covid-19 mantiene una tendencia a la baja en la Ciudad de México, la mayoría de alcaldías optaron por no realizar eventos presenciales en sus ceremonias del Grito de Independencia y algunas incluso descartaron hacerla de manera virtual.

Una de ellas es Benito Juárez, cuyo titular Santiago Taboada informó que por segundo año consecutivo se suspende el acto conmemorativo; en esta demarcación no será ni presencial ni virtual.

En Venustiano Carranza será presencial, aunque no se dará una gran difusión para que no haya multitudes; además, se cuidarán las medidas sanitarias como la sana distancia y el uso del cubrebocas. Hasta el momento, la demarcación no ha dado a conocer si habrá algún tipo de espectáculo. El festejo también se transmitirá en Facebook.

En Álvaro Obregón habrá una ceremonia protocolaria que se difundirá por redes sociales, la cual será pregrabada y transmitida el 15 de septiembre por la noche. En Tlalpan, el festejo de la Independencia también será virtual y no habrá gente en la explanada. En cuanto a Xochimilco, habrá un protocolo presencial de la ceremonia con el alcalde, José Carlos Acosta, y también habrá una transmisión en vivo en redes sociales.

En Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuajimalpa el festejo también será vía redes sociales. El área de Comunicación Social de la alcaldía Gustavo A. Madero confirmó que sí habrá Grito de Independencia; sin embargo, aún se valora si se convocará a la población o sólo habrá una transmisión. Se prevé que este lunes se defina cómo será la celebración.

En Cuauhtémoc no habrá ningún acto por el aniversario de Independencia, ni presencial ni virtual. En Iztacalco habrá festejos virtuales que comenzarán a las 18:30 horas, con la presentación, vía Facebook Live, del Ballet Folklórico Infantil de las Escuelas de Música Iztacalco, de los grupos Son de Barranca y Ráfaga Norteña, así como de la cantante María Inés Ochoa. A las 22:00 horas será el Grito de Independencia encabezado por el alcalde Armando Quintero.

En Iztapalapa habrá una programación musical y cultural a través de Facebook Live, a partir de las 11:00 horas. En Tláhuac no hay información oficial sobre cómo se realizará la conmemoración del 15 de septiembre.