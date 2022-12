MC acusa a PRI de traicionar a oposición por votación de "plan B" de Reforma Electoral

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, acusó a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber faltado a un acuerdo entre partidos opositores con el que intentaron romper el quórum de la sesión en la que fue aprobado el "plan B" de Reforma Electoral esta madrugada.

En redes sociales, el emecista expuso los tableros de votación en los que se observa que durante la primera de cuatro votaciones, los legisladores del tricolor emitieron su voto en contra, mientras que los del PAN, PRD y MC se mantuvieron ausentes hasta el último momento en que procedieron a también emitir su voto en el mismo sentido.

“El PRI volvió a traicionar el acuerdo. Votaron en Jucopo para sesionar y votar el Plan B. Y cuando toda la oposición intentó romper el quórum, se quedaron a hacerle el juego a Morena” Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados

El coordinador del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, respondió que ellos no hacen acuerdos “con esquiroles” y dijo a Álvarez Máynez que él no es confiable y que jamás harían tratos con su partido.

“PRI, PAN y PRD votan en contra. La actitud de Álvarez Máynez busca confundir. Como siempre los esquiroles trata n de boicotear”, dijo el priista.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se sumó a la disputa en redes y tildó al emecista de ser “un traidor a la oposición” por buscar dividir a Va por México “para hacerle el juego sucio a Morena”.

Además reprochó que los emecistas se denominen opositores y que a la vez decidan contender solos en las elecciones del 2023 y 2024.

“¡Eres una vergüenza para quienes algún día creyeron en tu partido, eres un lacayo mentiroso de la 4T… ¿Con qué cara Álvarez Máynez y su partido se dicen opositores. Le dan la espalda a México, confirman que son el brazo electoral de Morena y se muestran como esbirros del poder para dividir a la oposición” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

El líder de MC en San Lázaro cuestionó que, si no había acuerdo, entonces por qué todos los partidos de oposición, excepto el PRI, actuaron igual al guardar su voto en contra hasta el último momento.

“Dice el PRI que no había acuerdo. Vean todos los nombres en blanco que había del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Si no había acuerdo de no votar, ¿Por qué todos actuamos igual menos ellos? Afortunadamente, la evidencia es contundente. Aunque exploten en insultos”, escribió.

También respondió a Moreno Cárdenas, a quien dijo que la cara con la que se autodenominan opositores es la misma con la que Movimiento Ciudadano se ha pronunciado contra los ataques de Morena hacia el líder del PRI, así como para exhibir el “pacto de impunidad” de este mismo con el Gobierno Federal.

“Con la misma que plantamos cuando te quisieron destituir ilegalmente de la comisión que presides. Con la misma que condenamos el espionaje ilegal en tu contra. Y con la misma que hemos exhibido tu pacto de impunidad con el gob ierno. Es nuestra única cara. Se llama congruencia”, sentenció Álvarez Máynez.

CEHR