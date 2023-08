MC se enfrasca en polémica con PAN; insiste que va solo

La convocatoria a Movimiento Ciudadano para participar en el Frente Amplio por México y la negativa de varios de sus integrantes, afines a su dirigente, Dante Delgado, a sumarse a la alianza, provocó ayer un enfrentamiento entre emecistas y panistas.

En redes sociales se desató el debate a partir de un estudio de opinión hecho público, que señaló que 57 por ciento de ciudadanos prefiere que el naranja participe independiente en los comicios, contra 26 por ciento que favorece una alianza.

La senadora Patricia Mercado de inmediato destacó que esto confirma la posición del partido en favor del pluralismo, lo que no se traduce en el hecho de que pretendan la polarización. Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón la refutó, al responder que no se trata de pluralismo, sino de una encuesta en la que se incluye a simpatizantes de Morena que evidentemente ven de forma positiva que en 2024 participe una oposición dividida.

“Es la estrategia que conviene a @lopezobrador_. Por lo mismo, seguir esa estrategia hace que surjan muchas dudas sobre MC, cuyo dirigente ha sido aliado de AMLO al menos década y media. Está en él probar que ya no es así. La carga de la prueba es suya. Y la actitud que sigue inclina a pensar lo contrario. La defensa del pluralismo, con el cual coincido contigo, parte de la premisa de la defensa de la democracia, que puede desaparecer si gana Morena. Hay que unirse”, manifestó.

Gráfico

A este choque se incorporó el líder emecista en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, quien dijo: “Dice Calderón que ese 57% que no quiere vernos en la alianza son votantes de Morena. No parece una lectura muy inteligente para apostar por el Frente. Si el 57% no quiere votar por la alianza, ¿por qué es mejor dejar de hablarles a ellos y hablarle sólo al 26%?”.

El secretario general de Acuerdos de MC, Juan Zavala, sobrino de la diputada panista Margarita Zavala, también se lanzó contra el líder panista Marko Cortés, quien aseguró que el Presidente está presionando a MC para que no se sume al frente opositor. Al decir que mientras en el PAN actúan a partir de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, MC decide con base en lo que quieren los ciudadanos.

“A diferencia de ustedes, Marko Cortés, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos”, manifestó. “Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros el futuro que México demanda”, remató el emecista.

A su vez, el senador de MC, Noé Castañón, dijo que su partido representa una buena opción de gobierno para México, debido a que es una verdadera alternativa a las otras fuerzas antagónicas que representan a la vieja política.

Estimó que en este momento histórico, en su partido se deben preocupar más por construir una opción real.

Se refirió a que enfrente de Movimiento Ciudadano hay una “opción oficialista” que ya ocasionó daños y una alternativa que ofrece una “seducción ficticia”, por lo que consideró que en el caso de los emecistas, deben cuidar de presentarse como otra alternativa.