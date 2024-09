“Me voy contento”, asegura AMLO; organiza consulta sobre PJ

En el Sexto y último Informe de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se va contento por haber gobernado este país, y agradeció al pueblo su respaldo en 2018 para lograr la Cuarta Transformación.

Sin embargo, AMLO reconoció que aún hay pendientes que atender a pesar de los logros alcanzados en estos seis años.

MÁS INFORMACIÓN AMLO ofrece Sexto Informe de Gobierno; sigue el minuto a minuto

Ante más de 25 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino, AMLO aprovechó para hacer una encuesta a mano alzada sobre quién prefiere que elija a los jueces, magistrados y ministros, el Presidente y los senadores o el pueblo de México, la votación fue unánime: los ciudadanos.

“Aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque, como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ¿ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el Presidente y los senadores, o que los elija el pueblo?”, preguntó AMLO.

MÁS INFORMACIÓN AMLO realiza consulta a mano alzada en el Zócalo sobre reforma judicial

“¡El pueblo!”, gritó la mayoría de los asistentes, mientras AMLO organizaba mejor la votación. “Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta, de esas que hacía Massive Caller para autoengañarse. Entonces para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos.

“A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el Presidente y los senadores, que levanten la mano”, dijo AMLO ante abucheos de los asistentes contra el Poder Judicial y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.

El grito de “¡fuera Norma Piña!, ¡fuera Norma Piña!”, fue contundente en la plancha del Zócalo, mientras el tabasqueño decía “pues no veo a nadie”.

Desde el templete, AMLO preguntó si es mejor que los elija la ciudadanía, a lo cual los asistentes levantaron la mano de manera unánime, y lanzaron gritos de ¡sí!. “Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo”, refirió.

AMLO aseguró que se logró cortar de tajo la corrupción; no hay narcoestado en México como en el sexenio de Felipe Calderón, tampoco se reprimir ni se violan los derechos humanos en nuestro país, y tampoco de coarta la libertad de expresión.

Luego de dos horas de presumir sus logros, AMLO aseguró que se va con la conciencia tranquila, y con la tranquilidad de que va a entregar la banda presidencial a una mujer honesta, preparada y de buenos sentimientos como Claudia Sheinbaum Pardo.

Frente a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, así como los miembros de su gabinete legal y ampliado, así como gobernadores y gobernadoras de todo el país, AMLO aseguró que el sistema de salud de México ya es mejor que el de Dinamarca.

“El sistema de salud universal y gratuito IMSS-Bienestar ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, como el de Dinamarca. Pero no, no es como el de Dinamarca, es mejor”, afirmó AMLO.

AMLO explicó que México cuenta con 11 mil 935 unidades médicas en dos mil 500 municipios, además de 669 hospitales. También, 42 mil 322 médicos generales, más de 126 mil enfermeras y más de 30 mil especialistas adscritos al IMSS-Bienestar.

AMLO aseguró más adelante que la economía de México creció un promedio de uno por ciento anual en su sexenio, con lo que ocupa ahora el lugar 12 en el mundo desde el sitio 15 previo.

“En el sexenio, aun con la pandemia (por Covid-19), esa crisis no se había visto cuando menos en el último siglo de nuestra historia, esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y el mundo, aun con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del uno por ciento”, expresó AMLO.

AMLO consideró el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como “algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo”.

“A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5 por ciento de la economía en el 2020, nos volvimos a levantar y del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4 por ciento promedio anual”, manifestó AMLO.

AMLO dijo que, con base en datos del Banco Mundial de 2018 a 2023, “la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7 millones, es decir, en cinco años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza”.

AMLO expuso también que “México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios”, al señalar un récord de 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en 2023 y de 31 mil millones de dólares en la primera mitad de 2024.

“En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez, en más de 50 años, el peso no se ha devaluado, por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar”, agregó AMLO.

AMLO abundó que la inflación general se ha controlado a una tasa de 5.16 por ciento en la primera quincena de agosto. Además, reportó más de 2.3 millones de empleos formales nuevos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta totalizar 22.38 millones, mientras que la tasa de informalidad cayó 4.2 puntos en el sexenio hasta el 54.3 por ciento.

“Somos el segundo país del mundo, y eso que yo no prometí que iba a ser el presidente del empleo, con menos desempleo. En 2018 el salario promedio de los trabajadores inscritos en el seguro social era de 352 pesos diarios, hoy es de 587 pesos”, expuso AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR