No me bajo ni declino por nadie, sostiene Aureoles

Con la convicción de que no se baja de la contienda interna ni se “raja”, el aspirante del Frente Amplio por México Silvano Aureoles afirmó que cuenta con la trayectoria necesaria para llegar a la Presidencia, por lo que no se encuentra en sus planes declinar en favor de nadie.

“No me bajo y no me rajo; yo voy hasta el final, porque México lo necesita y necesita esta visión de izquierda, socialdemócrata y, si al final de la historia alguien es más competitivo o tiene mejores condiciones que yo, apoyaré a quien quede”, dijo.

El exmandatario de Michoacán aseguró a La Razón que es necesario y urgente “sacar” a Morena del Gobierno, ya que sólo ha afectado a los sectores productivos del país, así como dañado los servicios básicos que la gente necesita.

Silvano Aureoles, Aspirante del Frente Amplio por México

“La gente pensó que iba a llegar la esperanza, pero nada de eso ha sucedido, por eso es una gran oportunidad para darle rumbo al país. Tenemos un país con un baño de sangre; el sistema de salud, colapsado; lo educativo, en la ruina; quitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo; es decir, todo lo que generaba condiciones a las familias, este Gobierno las ha desaparecido”, sostuvo.

A través de una política socialdemócrata, señaló, se puede apoyar a los grandes desarrolladores de empleos e inversiones, ya que no “choca” con lo que se requiere en materia económica.

Dijo que hasta el momento no ha tenido gastos excesivos, pues sólo compra boletos de autobús o realiza compra de gasolina para sus recorridos por el país. En torno a las firmas de respaldo que requiere para apuntalar su aspiración, confió en ya tener un gran avance.