“Me he venido formando políticamente… Voy a ser Presidente”: Adán Augusto López

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dijo listo para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y continuar con la transformación de México, pues aseguró que se ha formado políticamente, lo que le ha proporcionado una visión panorámica del país para saber trabajar por el bien de todos.

En una entrevista con la conductora Sabina Berman, el funcionario federal afirmó que Morena ganará la elección presidencial de 2024, y a él corresponderá convencer a los militantes de su partido para ser el candidato que busque suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claro que quiero ser presidente y voy a buscar la candidatura de mi partido; voy a ser candidato, voy a ser presidente en su momento . ¿Por qué yo, y por qué ahora? Porque creo me he venido formando en diferentes espacios de la administración pública, me he venido formando políticamente”, aseguró.

“No es demagogia la frase de ‘por el bien de todos primeros los pobres’”

López Hernández señaló que ha recorrido el país durante muchos años para acompañar al presidente López Obrador en sus visitas a las comunidades más olvidadas, lo cual, aseguró, le ha proporcionado una visión panorámica del país y ha aprendido de primera mano los problemas que enfrentan las personas en temas como la inseguridad, el desempleo, la corrupción y la escasez de agua, entre otros.

“No es demagogia la frase de por el bien de todos, primero los pobres. Ahora habría que pensar si evoluciona, y por el bien de todos, más empleos; por el bien de todos, más seguridad; por el bien de todos, mayor integración nacional; por el bien de todos, mayor desarrollo económico, político y social”, destacó.

Seguridad y escasez de agua, dos temas prioritarios

Durante la entrevista, López Hernández también habló sobre la importancia de la seguridad y reconoció que aún no se ha ganado la batalla. Si bien existen estados muy complicados, señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está empezando a dar resultados, como se evidencia en la disminución del secuestro, un delito que inhibe el desarrollo económico y la inversión.

Otro tema que abordó fue el de la infraestructura hidráulica. Explicó que la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el cambio climático han creado un reto frente a la escasez de agua, y que se necesita una mayor inversión en presas, ductos y plantas desalinizadoras modernas para abordar este problema.

“ Hoy tenemos problemas serios de escasez de agua en las dos Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Querétaro; aquí mismo, la ciudad enfrenta un problema”, concluyó.

