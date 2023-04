Adán Augusto López y Ricardo Monreal hablan sobre salud de AMLO: 'está en buenas condiciones'

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que, según lo que le comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá problemas para reaparecer públicamente el miércoles o el jueves.

Ante los medios de comunicación, comentó que sostuvo una conversación telefónica con el encargado de la política interna del país, quien le garantizó que el mandatario federal se encuentra en buenas condiciones, luego de que fue diagnosticado con COVID-19.

“Tuve una conversación con el secretario de Gobernación, por la vía telefónica, y me comenta, me ratifica que el Presidente está en buenas condiciones, que como lo explicó en la mañana, está aislado en Palacio Nacional, está aislado en una habitación con las medidas sanitarias convenientes, pero que no tiene problemas más allá del COVID que le detectaron, que dio positivo en el examen que ayer se practicó”, dijo.

Señaló que López Hernández incluso le mencionó que seguramente el titular del Ejecutivo federal reaparecerá públicamente el próximo miércoles o jueves, “que no tendría ninguna dificultad para hacerlo”.

Ante la pregunta respecto a si el tema de la salud presidencial es cuestión de seguridad para el país, Monreal aseguró: “La salud del Presidente es un asunto de Estado”.

Explicó que por ello abordaron el tema al inicio de la reunión de la Comisión Bicameral para revisar la estrategia de seguridad.

“Entonces, nosotros reiteramos nuestro deseo sincero del restablecimiento de la salud del Presidente de la República, el licenciado López Obrador, que se recupere rápido porque el país lo necesita”, comentó.

