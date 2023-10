Me quieren derrotar sin la encuesta: Lucía Meza

Cuando se enteró de que no sería parte de la encuesta que revelaron el pasado viernes en la dirigencia nacional de Morena para contender por el estado de Morelos, la senadora Lucía Meza sólo respiró y dijo: “No se trata de un tema de voluntad personal, esto, no es por mí, es por los morelenses que confían en mí, quienes nos aceptan”.

De esta manera, la senadora indicó que luego de no pasar a la encuesta final en el marco del proceso de definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en la entidad, “defenderé la voluntad del pueblo de Morelos, ante los órganos internos de Morena y ante las instituciones jurisdiccionales en materia electoral, si es el caso, si se debe llegar hasta ello; es totalmente injusto que me pretenden derrotar en la mesa y no en la encuesta”, comentó.

Asimismo, la legisladora del guinda dijo que “no nos pudieron ganar a la buena, le tuvieron miedo a la democracia; recorrer la entidad en busca de ser la coordinadora de los comités en Morelos me dio perspectiva, me hace ver que la gente nos conoce y nosotros a ellos, sabemos lo que necesitan, luego de enterarnos de la noticia, nos reunimos con nuestros líderes sociales de los 36 municipios de Morelos, y es importante estar cerca de la gente”.

Meza lamentó la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de “excluirme de la encuesta de Morena y de la competencia por Coordinación Estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación en Morelos”, pero “esto aún no termina y vamos a seguir realizando encuentros con la población, ellos son quienes van a decidir”.

La senadora del partido guinda no evalúa abandonar el partido, “no pierdo la fe, yo aquí sigo de pie, firme, decidida y no me voy a rendir”.

“Es muy importante mantener la unidad en el movimiento en pro de Morelos; seguiremos luchando, el sueño de un Morelos mejor no es de una sola persona, no es sólo de Lucy Meza, este sueño es todas y todos los que estamos aquí y miles de personas más que sé que nos respaldan. Si tenemos esperanza, todo es posible. El sueño no termina, continuamos y no es un interés personal, esto es por la población”, manifestó la aspirante a la candidatura.