'Lo que me viene es brutal', reconoce Xóchitl Gálvez por su decisión de buscar candidatura presidencial.

La senadora Xóchitl Gálvez reconoció que por la decisión que tomó de buscar la candidatura presidencial de la oposición “lo que me viene es brutal”, porque está enfrentada directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, aseguró que está lista para hacer frente a este proceso con un fenómeno de la “xochitlmanía” que a ella misma, afirmó, la tomó por sorpresa.

Luego de que este martes se registró ante el PAN, PRI y PRD para buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, apegándose a todo el proceso que definieron las fuerzas políticas, admitió que fue difícil para ella tomar la decisión de abandonar su proyecto original, que era buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y contender por la silla presidencial.

“La decisión es por amor al país. Lo que me viene es brutal, pero he enfrentado eso y más cosas y estoy lista, el día de hoy me inscribí en los tres partidos, es muy curioso con el PAN porque no tengo credencial del PAN. Con el PRD caminé en mi juventud y con el PRI lo que más le debo es la derrota en Hidalgo, haberme quedado a menos de tres puntos y es lo que me hace suponer que voy a enfrentar algo similar y estoy hecha de un roble muy duro y de unas raíces muy profundas”, manifestó.

Al participar en un foro en redes sociales con la sociedad civil, donde contestó preguntas de los participantes, reconoció que en las últimas semanas surgió de golpe la “xochitlmanía”.

Mencionó que prácticamente fue a partir de que le concedieron el amparo para ejercer su derecho de réplica en la mañanera de López Obrador y cuando anunció que acudiría a Palacio Nacional a ejercerlo cuando comenzó este “boom” a su favor.

Sin embargo, subrayó que esta es la primera etapa del proceso que definió el Frente Amplio, por lo que todavía esperan que, además de Santiago Creel, que también se inscribió este martes, se registren otros aspirantes, como Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, entre otros.

Dijo que el objetivo es que entre todos entusiasmen a la ciudadanía y al final se sumen con el que sea electo para coordinar el trabajo del Frente rumbo a 2024.

“Yo estoy compitiendo para tener esta coordinación, pero obviamente yo estoy entrando tarde, Santiago Creel va antes que yo, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, no sé si (Miguel Ángel) Mancera, la idea es que todos salgamos a la calle a emocionar, a que se sumen, se den de alta, pero también para elegir a coordinar este Frente.

“Una vez que tengamos las 150 mil firmas vamos a ir a una encuesta y van a pasar los tres mejores, vamos a platicar nuestros proyectos y vamos a ir a otra encuesta y vas a poder decir si te latió Beatriz, Santiago, etcétera. Al final todos nos vamos a sumar con quien quede”, indicó.

Gálvez afirmó que el presidente de la República cree que ella está en esta contienda porque la están utilizando como títere, pero aseguró que tiene una trayectoria que la respalda, a diferencia de sus corcholatas.

“No necesito los millones que trae Claudia (Sheinbaum) y Adán Augusto (López Hernández), esos sí traen a la oligarquía en pleno, porque son los contratistas, los empresarios que han hecho obras del Tren Maya y Dos Bocas, son los que están financiando sus campañas”, afirmó.

La política hidalguense afirmó que a diferencia de López Obrador, ella no tiene rencor en su contra, por lo que en caso de que avance su proyecto político, no va a acabar con sus obras y proyectos sociales sólo porque son del gobierno de Morena.

Aseveró que el gobierno se requiere gente capaz, “no rateros, no ladrones y no pendejos, en el gobierno se debe tener una enorme vocación de servicio. En el gobierno tiene que estar gente con convicción y principios, visión de servicio, compromiso con la honradez y jornadas de trabajo tremendas”.

