Médicos cubanos arrancan servicio tras capacitación

A los 54 médicos cubanos que llegaron el sábado pasado a Nayarit se les proporcionará vivienda y alimentación en los municipios donde ofrecerán sus servicios, aseguró a La Razón el secretario de Salud del estado, José Francisco Munguía.

“Nosotros lo que aportamos a nivel local es su estancia, alimentación y desde luego el acompañamiento que deben tener en las unidades con nuestros médicos que tenemos como residentes”, explicó.

El funcionario estatal explicó que, con ayuda de las presidencias municipales, se les va a proporcionar una “vivienda digna” cerca de los hospitales, y, en algunos casos, ahí mismo se les va a dar la alimentación. Otros van a permanecer en el mismo nosocomio donde van a estar laborando y contarán con servicio de comedor.

Respecto al salario de los especialistas, el secretario de Salud de Nayarit dijo que lo desconoce, pero, señaló, probablemente lo paga el IMSS-Bienestar.

Además, Munguía comentó que las especialidades que tienen los médicos son: ginecobstetricia, pediatría, internistas, cirujanos y anestesiólogos y detalló que el gobierno de Cuba los acreditó ante las autoridades mexicanas y cada 180 días van a renovar su permiso migratorio.

Abundó que los doctores estarán en hospitales comunitarios y generales, entre ellos los de zonas de Rosamorada, Puente de Camotlán, Jesús María, Santiago Ixcuintla e Ixtlán del Río, entre otros.

Cuestionado sobre cuánto tiempo van a permanecer en México, señaló que los extranjeros tienen un contrato de seis meses, ya que el último día de febrero estarán saliendo las primeras generaciones de médicos especialistas mexicanos que, se prevé, puedan ir a esas comunidades.

El titular de la Secretaría de Salud de Nayarit expresó que los doctores están para resolver un gran problema y recordó que se ofrecieron 443 espacios de especialistas en la plataforma nacional; sin embargo, lograron contratar a 43 profesionales del sector salud y, por lo tanto, hay un déficit importante.

“(Los médicos cubanos) no vienen a desplazar a ningún médico mexicano. Están para coadyuvar en la atención de la gente en sus comunidades, bajo el nuevo modelo de salud, que es el deseo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde luego por el acompañamiento y orientación que tenemos del gobernador Miguel Ángel Navarro”, refirió.

El funcionario estatal detalló que, dentro de los 54 profesionales que arribaron al estado, 18 son mujeres. Donde hay mayor número de especialistas cubanos es en pediatría, cirugía, medicina interna y gineco obstetricia, entre otros, y estarán distribuidos en dos o tres turnos.

“Este martes empiezan a laborar. El lunes terminaron su programa de adiestramientos y procesos administrativos. Este lunes se distribuyen en todas las unidades… Los horarios son establecidos de acuerdo a la necesidad de la unidad en turnos de ocho horas en promedio.

“Por ejemplo: si en el hospital de Las Varas requieren un cirujano en la tarde, entonces se aplicará en ese turno… Queremos tener al médico especialista en los turnos donde se requiera la atención inmediata”, expuso.

Indicó que, a tres meses y medio de que se ha aplicado el nuevo modelo de atención integral de salud, ha beneficiado a las comunidades de alta marginación, como Puente de Camotlán, que está a seis horas de distancia de la capital, y ese lapso puede ser fatal en casos de atención médica, por lo que esto resuelve la problemática.

AMLO llama a “entender” que no hay especialistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que, a pesar de la oposición de algunos sectores, ya se encuentran en México los primeros médicos cubanos que colaborarán en la atención a la ciudadanía.

“Estoy optimista; no les gustó que se contrataran médicos cubanos, pero ojalá comprendan que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo, y de que independientemente del coraje de la enajenación que provocan los conservadores, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas”, dijo.

El mandatario envió un mensaje de agradecimiento al gobierno y pueblo de Cuba que apoyaron el envío de médicos a nuestro país y criticó que durante lo que llama el periodo neoliberal se haya abandonado a la escuela pública y principalmente la formación de especialistas.

“Hasta la UNAM querían cobrar cuotas cuando estaba en su apogeo la política privatizadora, entonces, si no tenemos médicos especialistas pues acudimos a gobiernos que tienen la posibilidad de enviarnos los que se necesitan”, explicó.

López Obrador aseguró que en Nayarit, donde se destinó al primer grupo de extranjeros, se ha cubierto el 100 por ciento de las plazas y el abasto de medicamentos se ubica en 94 por ciento, con lo que se convertirá en el modelo a seguir dentro del sistema de salud público.

En respuesta, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje a López Obrador a quien llamó “hermano”.A través de su cuenta de Twitter, ofreció el apoyo de la isla a México.

“¡Aquí estamos, hermano Andrés Manuel López Obrador , para lo que necesite y mande México, siempre. Mirando ese paisaje, recuerdo a Martí: El arroyo de la Sierra, me complace más que el mar”, escribió el mandatario cubano en sus redes sociales.

PAN pide a la Ssa aclare contratación de galenos

El PAN hizo un llamado a la Secretaría de Salud (SSa) para que aclare la información respecto a la contratación que realizó el Gobierno federal de médicos cubanos que ya llegaron para laborar en el país.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional Marko Cortés exigió que se informe puntualmente si los profesionales extranjeros realmente cuentan con la preparación para ejercer la medicina o si estarán “haciendo política”.

Consultado sobre el “desconocimiento” que la dependencia federal admitió respecto a salarios, plazas, especialidades y lugares que cubrirán los galenos, como lo publicó La Razón este lunes, el líder panista urgió a la dependencia a que dé a conocer esta información y que también presente un informe de las atenciones que brindarán a pacientes.

Además, acusó que la contratación, además de “insultante” para los profesionales de la salud mexicanos, también es “una forma de transferir dinero a una dictadura” y de mantener a los médicos cubanos “como esclavos, porque el dinero no es para ellos”.

“Ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende países autocráticos, no democráticos, y en esto es responsable del tráfico de personas con fines de explotación laboral. Habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o de política. Lo que esperaríamos es información que acredite si sí son médicos, cuánto se les paga, cuántas horas laboran, a cuánta gente están atendiendo. Información respecto a esta decisión política que vulnera el derecho a tener un trabajo de los médicos mexicanos”, dijo.

En tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, agregó que “no hay un solo documento” que acredite que los extranjeros son médicos, y calificó como “descarado e inaudito” la falta de claridad sobre el pago que recibirán, pues también señaló que el dinero será para “financiar una dictadura”.

En este contexto, refirió que cada galeno del grupo anterior que llegó al país recibió 145 mil 796 pesos por mes.

Acusó que la actividad de los médicos cubanos en México es totalmente irregular y reprochó que la negativa de la Secretaría a otorgar información al respecto sólo confirma que pretende engañar a los mexicanos. En conferencia de prensa en la contramañanera, apuntó que con esta actitud, la Secretaría de Salud sólo confirma que el tema de los médicos cubanos es un pretexto para financiar la dictadura de Miguel Díaz-Canel. “No puede decir la Secretaría de Salud que no tiene los datos sobre las asignaciones; entonces, si no conoce cuáles son las asignaciones, entonces que nos diga quién las tiene, con quién se entienden los médicos, con quién se hizo ese convenio para que vinieran a ayudar, el asunto del dinero no se entiende, pero el asunto que no sepan ni siquiera a qué vienen, ni el trabajo, es inaudito”, enfatizó.

“¿Pues de qué son los médicos?, ¿qué es lo que vienen a hacer? No es posible que nos quieran ver la cara así. Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo a otro país, simplemente para intentar ayudarlo, no hay forma de que se pueda justificar. Primero, porque hay buenos médicos en este país que necesitan y quieren trabajar, pero además traerlos a ese precio es un descaro”, dijo.

Con información de Yulia Bonilla y Magali Juárez