Médicos decidirán cuándo se vacuna AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que no habrá influyentismo para recibir la vacuna contra COVID-19, pues aseguró que esperará cuando le corresponda, y concretamente cuando sus médicos lo determinen.

"En estado normal me tocaría cuando le toque a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc, porque ahí resido, en Palacio Nacional, pero cómo ya padecí de COVID me dicen los médicos que me atienden que tengo protección que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, dijo el presidente, quien tiene 67 años de edad.

El mandatario federal aseguró que es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas.

López Obrador dijo que él consideró que sería un acto de influyentismo el hecho de que se vacunara primero.

“Había que esperar nuestro turno, si cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera yo vacunado utilizando el argumento o la excusa de dar el ejemplo de a adultos mayores de que no hace daño la vacuna, pues a lo mejor no me hubiera contagiado, pero se tiene que predicar con el ejemplo. Es cosa de esperar, y a todos nos va a tocar, porque ya tenemos aseguradas las vacunas. Tenemos que darle preferencia a los pobres, a los más necesitados, y sobre todo a los adultos mayores”, agregó el presidente.

Este domingo arrancó la distribución de 870 mil vacunas que servirán para el Plan Nacional de Vacunación, que tiene como primera fase la inoculación de adultos mayores de más de 60 años.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que habrá un despliegue de 25 rutas donde repartirán más de 870 mil vacunas de AstraZeneca que beneficiarán a 333 municipios en todo el país. Para la logística habrá ocho rutas aéreas, donde se utilizarán 45 aeronaves.

En total habrá 179 rutas terrestres para llegar a mil 81 centros de vacunación de 32 centros de redistribución ubicados en las capitales o las principales ciudades de cada entidad.

El primer embarque de vacunas contra COVID-19 iniciará a las 8:00 horas de este domingo y llegará a la Ciudad de México a las 9:15 horas y el último se entregará en Pijijiapan, Chiapas, donde arribarán las vacunas a las 21:45 horas, detalló Sandoval González.