Es mejor heredar pobreza, pero no deshonra: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es preferible que los servidores públicos hereden pobreza y no deshonra.

Durante la reunión que sostuvo con autoridades de la sierra de Sonora y de Chihuahua, en Rosario, Sonora, acompañado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, puntualizó que, a los funcionarios, los únicos negocios que les deben interesar son los negocios públicos.

“Si nos gusta el dinero, pues hay forma de hacer dinero, pero en negocios privados. A los funcionarios, los únicos negocios que nos deben de interesar son los negocios públicos, que son un servicio a la comunidad.

“Esa es la política, es demostrar que le tiene uno amor al prójimo, no es el poder por el poder, el ‘quítate tú porque quiero yo’, no es: ‘ya me colé y ahora que tengo la oportunidad’, hasta alentado por lambiscones, por paleros, que les dicen: ‘Aprovecha, no seas tonto, no se te va a volver a presentar esta oportunidad, de una vez roba’. No, no, lo más importante es la autoridad moral”, manifestó.

Habrá un plan para desarrollo energético en Sonora, vamos a trabajar en la generación de energía eléctrica con plantas solares; tendremos energía eléctrica renovable y vamos a mejorar la infraestructura

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El titular del Ejecutivo federal enfatizó que no deben dañar a las familias, porque subrayó que los funcionarios corruptos no se dañan solos, sino al pueblo y a sus familiares.

“Que podamos dejarles buenos ejemplos a nuestros hijos. Es mejor heredarles pobreza, es mejor heredar pobreza, pero no deshonra”, puntualizó.

Al encabezar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Cajeme, Sonora, reconoció que antes no había tanta inseguridad en la región, por lo que destacó que ahora hay un equipo en el que participan las distintas instituciones públicas de seguridad.

“La paz es fruto de la justicia y si hubiésemos seguido como antes, de que no volteaban a ver a los jóvenes que hasta les decían ninis, que ni estudian ni trabajan, y era una costumbre decir ahí está un halconcito, pero nadie hacía nada por los jóvenes”, declaró.

Por otra parte, López Obrador reiteró que, a pesar de las críticas, la estrategia de “abrazos, no balazos” es la mejor manera de serenar al país y de combatir la inseguridad a nivel nacional.

“Cuando digo que de abrazos no balazos, pero yo creo que esa es la mejor manera de serenar a nuestro país, que haya bienestar, felicidad, que se atienda a los jóvenes, para que haya más elementos de la Guardia Nacional”, sostuvo.

Además, anunció la conformación de una empresa de la Secretaría de la Marina a la que se le entregarán los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el Puerto de Guaymas.

“Ayer tomamos la decisión de que ya la Secretaría de Marina va a constituir una empresa, en la que va a participar el gobierno de Sonora, los gobiernos municipales, y esa empresa, además de que va a modernizar el puerto, ya hay el presupuesto para esa obra, modernizar el puerto de Guaymas.

“Y se van a establecer plantas, va a haber una planta de licuefacción. Es traer el gas, se trae el gas líquido; esa planta de licuefacción es para congelarlo, y congelado en barcos se va a Asia. Esa planta es una inversión de tres mil millones de dólares y eso va a dar mucho empleo”, expuso.

Durante su visita a Sonora, López Obrador dio a conocer que su administración prepara un plan para el desarrollo energético del estado. Este proyecto considera plantas solares, energía eléctrica renovable, aprovechamiento del litio y mejora general de la infraestructura.