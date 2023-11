'Es el mejor vocero de la derecha', dice Mario Delgado al abogar por el retorno de la cuenta de Twitter de Fox

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que en su partido no están a favor de la censura y abogó para que al expresidente Vicente Fox le sea regresada su cuenta de X, antes twitter, argumentando que “es el mejor vocero de la derecha”.

En conferencia de prensa, el dirigente de Morena condenó los dichos del expresidente panista contra Mariana Rodríguez al llamarla ‘dama de compañía’; sin embargo, dijo que no estaba de acuerdo con la censura de la que estaba siendo objeto.

“No estamos de acuerdo con la censura, hay que sancionarlo por la violencia que ejerce en contra de todas las mujeres, pero estamos en contra de que se le censure”, manifestó Mario Delgado tras el alud de críticas que recibió el expresidente por tildar de “dama de compañía” a la primera dama del gobernador con licencia Samuel García.

“Ojalá le regresen los de Twitter su cuenta a Vicente Fox, porque además es uno de los mejores voceros de la derecha; del clasismo, del racismo, prevalece en la derecha mexicana”, apuntó.

Agregó que “le tienen que regresar la cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos’, él nos ayuda mucho con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha”.

En otro tenor Delgado, manifestó su respaldo a las participantes, quienes forman parte de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son abogadas con mucha trayectoria, con reconocimiento, tienen preferencia política, eso es claro, pero no quiere decir que van a llegar con consigna a la Corte, porque ya vimos que los que se disfrazan de independientes, de intelectuales, a la hora que llegan a la Corte actúan políticamente”, refirió.

Señaló que “ahora hay muchos ministros que han asumido un papel de opositores al Gobierno, más que jueces, impartidores de justicia, entonces qué bueno que lleguen perfiles así, para demostrarles que no somos iguales. No van a actuar con consigna, no van actuar igual que actúan los ministros que favorecen a la derecha. Habrá un compromiso de ellas con la justicia y la justicia tiene que ser ciega”.

Además, ante la suspensión definitiva en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no es una derrota para el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es una derrota para ellos mismos, porque ellos se asumen como juzgadores, pero a ellos los está juzgando el pueblo de México. Y por eso tenemos esa altísima preferencia en las encuestas”.

