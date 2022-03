México acepta refugiados de todo el mundo sin distinción: Comar

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez aseguró que México admite a todo extranjero del mundo que llegue a pedir asilo, a propósito de la situación que atraviesa Ucrania.

En sus redes, dijo que en México no se clasifica a extranjeros de primera o segunda, o por tipo de raza, ya que se trata a todos por igual.

Me preguntan si en la Comar aceptamos refugiados ucranianos. La respuesta es muy simple: damos admisión en México a solicitantes de la condición de refugiados provenientes de cualquier país. No clasificamos a los refugiados en primera o segunda en virtud de raza, ideología etc