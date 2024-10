México está en la antesala de una crisis constitucional provocada por Morena, señala PRI

México se encuentra en la antesala de una crisis constitucional provocada por la mayoría de Morena y sus aliados, un conflicto que rompe el régimen de libertades por revanchismo, pero sobre todo con una profunda irresponsabilidad con un claro propósito de tener el control absoluto del Poder Judicial, aseguró el senador Alejandro Moreno Cárdenas.

En conferencia de presa con las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, Moreno Cárdenas advirtió que lo que está sucediendo en México es un peligro real porque la destrucción del sistema del Poder Judicial deja completamente indefenso al pueblo, a las y los ciudadanos y rompe el régimen de instituciones que las y los mexicanos hemos construido durante décadas.

Con la reforma al Poder Judicial no se permitirá la defensa en el ejercicio y los derechos, de las libertades, de los derechos humanos y no habrá paros que puedan frenar las arbitrariedades e imposiciones que hace el gobierno; seguirá la impunidad si Morena sigue insistiendo en llevar a México por el camino de la dictadura porque la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestra nación, simple y llanamente serán letra muerta y no habrá posibilidad de levantar la voz.

La destrucción del Poder Judicial, que pretenden Morena, el PT y el Partido Verde, deja completamente indefenso al pueblo de México, y rompe el régimen de instituciones que las y los mexicanos hemos construido durante décadas.



— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2024

"Por ello queremos ser muy precisos respecto a lo que ha presentado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara. Hoy queremos expresar y decirlo de manera firme y contundente que no sólo coincidimos, que respaldamos y valoramos el profundo sentido de ese proyecto que ha presentado en la Suprema Corte, porque salvaguarda la esencia del Poder Judicial al defender la división de poderes, la democracia y defender derechos y libertades de las y los ciudadanos", enfatizó.

En este sentido, precisó, el PRI respalda totalmente el proyecto del ministro González Alcántara cuyo contenido salvaguarda la esencia del Poder Judicial y defiende la división de poderes y el estado de derecho y, al mismo tiempo, hizo un llamado al poder ejecutivo a acatar este fallo para evitar una posible crisis constitucional que a nadie le conviene.

"Por eso le reiteramos nuestro respaldo a los ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con anterioridad han expresado su respaldo y su apoyo, porque con ocho votos no procede esta reforma, a que se mantengan firmes, a que sean patriotas, a que defiendan a México, ya que la responsabilidad de garantizar el estado de derecho, la división de poderes y el respeto al sistema judicial depende de mínimo esos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", concluyó.

FBPT