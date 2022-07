COVID-19: En México tenemos “una bomba de tiempo”, advierte Salomón Chertorivski

El diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Salud en San Lázaro, Salomón Chertorivski, consideró que el manejo de la situación que atraviesa México respecto a COVID-19 es una “bomba de tiempo”.

El legislador afirmó en entrevista que la conducción que se ha dado a la pandemia es uno de los tres “tsunamis” del país en materia de salud, pues consideró que la desaparición del Seguro Popular y las modificaciones estructurales para la adquisición de medicamentos también sacudieron la atención a la población.

También se pronunció en contra del relajamiento de las medidas sanitarias básicas, pues consideró que eso es muestra de que no se han considerado los efectos a largo plazo tras padecer esta enfermedad, lo que se conoce como covid prolongado o long covid.

Señaló que, a pesar de que con el tiempo se han identificado variables más nobles, esto no significa que no generarán consecuencias en el cuerpo humano, lo que se suma a los daños que la pandemia dejó en el sistema general de salud, en cuanto al tratamiento de otras enfermedades que fueron desatendidas por enfocar los esfuerzos a contener la emergencia sanitaria.

En ese sentido, lamentó que a pesar de que se atraviesa una quinta ola de contagios, aún no se haya aprendido que las medidas básicas de cuidado ayudarían a contener la propagación del virus del SARS-CoV-2

Necesitamos como país meternos con toda fuerza a la vacunación covid. Hoy ustedes daban cuenta que fue hace más de 15 meses que una parte importante recibió la segunda dosis y ya pasaron más de seis meses a quienes se le puso un refuerzo y con menores de edad vamos muy lento Salomón Chertorivski

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades federales a reforzar la adquisición de nuevos lotes de vacunas y campañas de inmunización para la población desprotegida, incluyendo a menores desde los seis meses de edad, pues recordó que ya existen biológicos aprobados para ser suministrados a los más pequeños.

“Hasta que no esté toda la población vacunada, con esquemas completos pues no vamos a estar en posibilidades de que el virus no siga circulando y por lo tanto estar a expensas de que pueda surgir una nueva variante”, comentó.

