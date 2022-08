México no combate trata de personas; diariamente criminales ganan mil 500 pesos por víctima: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) aseguró que el delito de trata es uno de los mercados con mayores ganancias en el país, solo después del narcotráfico, y se estima que diariamente obtiene ganancias de mil 500 pesos por cada víctima.

En este contexto denunció que de poco sirve que las autoridades congelen temporalmente recursos de las redes criminales, si no hay sentencias finales que castiguen a los delincuentes o que el Gobierno se allegue de recursos para fondear programas contra la trata.

“La trata de personas es uno de los delitos más invisibilizados que tenemos, debido a sus características, es un delito en el que la víctima es explotada de manera reiterada en temas sexuales o laborales. Pese a que tenemos una ley que lo atiende no ha tenido la capacidad de atacarlo de manera exitosa”, detalló Francisco Rivas, director de ONC.

El activista dijo que el país no está bien en materia de seguridad, ya que hay una fuerte crisis de violencia, pues a pesar de que hay una breve reducción de algunos delitos, hay otros como la trata de personas que se encuentran en sus máximos históricos, lo que demuestra que el país va mal. “No hay estrategia de seguridad, no hay evidencia de lo que está haciendo el Gobierno esté teniendo un impacto en los índices delictivo”, destacó.

Francisco Rivas aseveró al presentar el estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención” que no hay una atención real a las causas, pues una de ellas es la impunidad, pues el Presidente menciona que dar dinero a las familias para abatir la inseguridad es la solución, cuando en realidad es falso, ya que uno de los aspectos principales que se tiene que atender es el desmantelamiento de los grupos delictivos, sancionar a los criminales y atender a las víctimas.

“La cercanía con el delito es lo que impulsa a los jóvenes a participar y por ejemplo Tlaxcala, la trata de personas es un delito de familias delictuales, un delito de generaciones, por ello, no podemos decir que lo que afirma el Gobierno Federal sea verdad. Es falso que se atienda a las causas ya que no hay acciones en contra de los grupos delictivos”, agregó.

En el estudio el Observatorio Nacional Ciudadano se informa sobre el insuficiente trabajo que las autoridades mexicanas realizan en cuanto al ángulo financiero de este mercado criminal, la brecha entre los Reportes de Operaciones Inusuales, la producción de inteligencia financiera y la persecución penal del lavado de dinero.

En este tenor, Francisco Rivas aseguró que con la llegada de Pablo Gómez a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) queda relegado el trabajo que se venía haciendo en contra de los grupos criminales y la trata de personas, pues la actual gestión cerro la puerta.

“Es una vergüenza que no atienda las causas y les vea la cara a los ciudadanos. Encontramos que la trata de personas es sumamente difusa, aunque todos la vean en las calles, realmente no hay una investigación financiera. Hay una enorme brecha entre la producción financiera y su persecución, pues la UIF en muchas ocasiones identifica movimientos y pone a disposición para que se judicialice, pero la FGR no pasa nada, esta Fiscalía ha sido omisa, no sabemos que hace”, explicó.

Entre los hallazgos se identificaron brechas entre el sistema de reporte de operaciones, la producción de inteligencia financiera y la persecución penal del lavado de dinero proveniente de la trata de personas. Se desconoce el riesgo real de lavado de dinero proveniente de la trata de personas. Esto impide una prevención e investigación efectiva de la misma.

Aunque el sistema antilavado de dinero en México ha madurado, todavía no hay procesos homologados de investigación a nivel nacional en las instituciones de procuración de justicia.

Entre 2015 y el primer semestre de 2022, se tuvo conocimiento de 5 mil 698 víctimas de trata de personas del fuero común; además, dos de cada tres víctimas registradas son mujeres, tres de cada diez víctimas registradas son menores de edad.

FBPT