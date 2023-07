México no está condenado a seguir con quienes ya le fallaron: Dante Delgado

En medio de la división que permea al interior de Movimiento Ciudadano por la decisión que el partido tomará respecto al proceso electoral de 2024, el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, insistió en no formar alianzas con políticos del pasado.

Por medio de redes sociales compartió un breve mensaje en el que señaló que el país no debe seguir con quienes “ya le fallaron” al prometer cambio pero cometieron los mismos errores.

“México no está condenado a seguir con quienes ya le fallaron en el pasado ni con quienes, prometiendo ser diferentes, llegaron a replicar los mismos errores. En @MovCiudadanoMX, luchamos todos los días por el derecho de cada ciudadana y ciudadano a un mejor futuro”, escribió.

Las declaraciones del emecista se dan luego de la polémica que emanó de las declaraciones del coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, quien ayer mostró apoyo a la aspirante presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, y dijo que el partido debería analizar sumarse a su proyecto.

A estas declaraciones secundaron las hechas por el mismo Dante Delgado y el coordinador de diputados emecistas, Jorge Álvarez Máynez, quienes reiteraron su indisposición para aliarse con Va por México, sobre todo con el PRI.

Este viernes, se sumaron a los pronunciamientos los dos gobernadores de MC, Samuel García, de Nuevo León quien se pronunció en el mismo sentido que la dirigencia nacional en rechazo a sumarse con el resto de la oposición, e instó a esta alianza como a la 4T a trabajar en lugar de adelantarse a los tiempos electorales.

Por el contrario, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo no comprender las formas y tiempos de la decisión de MC, quien, mencionó, no debió aislarse pues aunque critica a la oposición, no propone una alternativa para el país.

