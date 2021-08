México conmemora el Día Internacional de la Planificación Familiar

Este 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar, que busca el control de la reproducción natal, con el objetivo de decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos que se desean tener entre las familias mexicanas.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) la planificación familiar también contempla la educación integral en sexualidad, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, además de atención médica antes y después del embarazo y el tratamiento de la infertilidad.

La importancia de la planificación familiar se basa en que las personas tengan la información adecuada sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas, así como prevenir posibles embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Además es necesario que se atienda a las poblaciones más vulnerables ante esta problemática, garantizado el libre ejercicio de los derechos humanos y reproductivos de las personas.

En 2021, de acuerdo a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, realizadas por el CONAPO, en el país residen 129.0 millones de personas, de las cuales 65.8 millones son mujeres que representan 51.0 por ciento del total de la población.

Del total de mujeres, 52.8 por ciento son mujeres de 15 a 49 años, es decir, son mujeres que se encuentran en la etapa reproductiva y se denomina como mujeres en edad fértil. Para 2030 se espera que este grupo disminuya a 50.9 por ciento su presencia relativa.

En 2021, la entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en edad reproductiva es Quintana Roo con 57.2, mientras que, el estado de Zacatecas y Veracruz tienen el menor porcentaje, 51.1 y 51.3 por ciento respectivamente.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, del total de mujeres en edad reproductiva, 22.0 por ciento residía en zonas rurales y 78.0 en urbanas.

Alicia González tiene 65 años de edad y vive en Tlalnepantla, Estado de México; en su adolescencia tuvo siete hijos y todos se encuentran casados y con hijos, sin embargo aclaró que cuando era joven no tuvo la oportunidad de prevenir algún embarazo ya que no había “esas cosas” y ahora sólo disfruta de su familia.

“Antes no había esas cosas, cuando era chica no te decían que podías abortar y no tener hijos como ahora, antes era normal que cuando te casabas era obligatorio tener hijos porque era tu futuro como ama de casa, pero solo me embarazaba y ya, no había de otra”, explicó a La Razón.