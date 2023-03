México defiende su soberanía de militares de EU, pero la cede a los cárteles: William Barr

El control que ejercen los cárteles de las drogas sobre México es tan fuerte que el país carece de capacidad para liberarse de su dominación , acusó el exfiscal General de Estados Unidos, William Barr en un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal.

Barr acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de invocar "celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas".

El exfiscal responde a un artículo publicado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien denunció que durante el 2019 y 2020 la administración Tru mp intentó presionar a México para aceptar la denominación de terroristas para los grupos criminales mexicanos, lo que permitiría que tropas estadounidenses pudieran ingresar a territorio nacional para perseguir a los capos de las drogas.

"Cita mi presión para cooperar contra los cárteles en 2019 y 2020. Argumenté entonces, como ahora, que los cárteles se pueden desmantelar de manera efectiva si Estados Unidos y México se unen en una campaña total, utilizando todas las herramientas que tenemos" William Barr, exfiscal General de Estados Unidos

te interesa Arma en secuestro de 4 estadounidenses en México provenía de Estados Unidos

De acuerdo con el exfiscal General de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, "ignoró sus planteamientos" y advirtió que los cárteles han logrado corromper al gobierno de México en todos sus niveles. "liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, con suerte trabajando en cooperación con los mexicanos", subrayó Barr.

Acusó al Presidente López Obrador de no "tener interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que Estados Unidos lo haga. Él quiere abrazarlos no pelear con ellos. Hasta que el presidente Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, AMLO dio señales, aunque poco entusiastas, de cooperar para arrestarlos".

Sin embargo, la derrota de Trump en las elecciones, modificó el planteamiento del Presidente López Obrador; "el plan de AMLO es que si los cárteles quedan libres para traficar drogas a Estados Unidos, serán más pacíficos dentro de México, pero esa política ha fallado”, aseguró William Barr.

Insistió en que la demanda de drogas no explica el avance del crimen organizado en México, pues esa lógica representaría que también Canadá experimentaría altos niveles de criminalidad, lo que no está ocurriendo.

"Justifica su inacción, argumentando que la existencia de los cárteles se debe a la demanda estadounidense de drogas, aunque de alguna manera esta demanda no ha convertido a Canadá en un narco-estado, ni tampoco ha impedido que Colombia se libere de las acciones que llevan a cabo las bandas de delincuentes" William Barr, exfiscal General de Estados Unidos

Síguenos en Google News

DAN