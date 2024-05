En México desaparecen a diario 25 niños; sin localizar 12 mil, revela REDIM

A diario desaparecen 25 niñas, niños y adolescentes, por lo que se estima que faltan 12 mil infantes en el país, informó Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), tras demandar la aparición del menor de tres años que se perdió hace 10 días en los campos agrícolas de Guanajuato.

En conferencia de prensa con organizaciones civiles que se solidarizaron con los padres del infante ausente, oriundos de la montaña guerrerense, dijo que en el caso de Guanajuato hay 168 menores que se encuentran ausentes.

Explicó que de las 112 mil desapariciones de personas en México, al menos 17 por ciento son menores. Con corte a marzo de este año se registró que una de cada cinco personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes, por lo que siguen faltando 17 mil, subrayó.

Desde el pasado 15 de mayo, inició la búsqueda del bebé, perteneciente a la comunidad indígena “Tu’un Savi”, quien desapareció en la comunidad rural El Jagüey; sus padres no pierden la esperanza de encontrarlo con vida.

Durante la reunión con medios, los papás solicitaron a las autoridades continuar la búsqueda e hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a las jornadas de localización del infante.

“Si ven a (…) por alguna parte, por favor, llamen a los números de emergencia 9-1-1, no tengan miedo de hablar, es anónimo, saben lo que yo he pasado, les pido que hablen y apoyen a esta búsqueda”, expresó su mamá ante los medios de comunicación, apoyada por una intérprete.

En ese marco, se dio a conocer que este viernes por la mañana fueron localizados restos óseos cerca de un estanque, del lugar donde ocurrió la desaparición, sin embargo, serán sometidos a los análisis forenses para determinar la identidad de la víctima, de momento no hay ningún dato que determine o confirme si se trata del menor.

Si hubo un hallazgo en la zona, pero aún no se determina si los restos corresponden, hay una línea de investigación y la Fiscalía tiene que determinar, de momento, hasta hoy viernes no hay ningún dato preciso de que se trate del niño, no hay nada siquiera que presuma que se trata de él, ninguna prueba resultado genético que confirme esto, por lo que seguimos buscando”, indicó Mayo Meza, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola.