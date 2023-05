México y EU alcanzan cifra récord en visas de trabajo para mexicanos, afirma Ebrard

México y Estados Unidos acordaron un número récord de visas de trabajo para migrantes y ahora se podrá solicitar acceso a través de aplicaciones para teléfonos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Gráfica presentada en la mañanera. Foto: Especial.

“Se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo, en movilidad laboral 885 mil, esto nunca había pasado ¿Cómo se desglosa esa cifra? cómo se desglosa las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar las principales vías son las siguientes en el año 2022 en visas H2A y H2B para mexicanos y mexicanos se alcanzó la cifra de 360 mil 656 es el mayor número de historia de nuestro país, repito 360 mil 656, esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras Guatemala y El Salvador”, detalló el canciller.

Grafica presentada en la mañanera. Foto: Especial.

Marcelo Ebrard advirtió que ante la inminente conclusión del Título 42, una medida adoptada por Estados Unidos para expulsar migrantes de manera expedita ante la pandemia de Covid19, los polleros están engañando a la población de que a partir del 12 de mayo podrán ingresar de forma libre a Estados Unidos.

“Entonces están diciendo las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos y les cobran entre cinco o siete mil dólares por persona. Es importante esta información para que no les engañen, en primer lugar no es cierto porque ya nos lo hicieron saber así los americanos, ahora que hicieron su conferencia de prensa, de que van a dejar de repatriar a personas que ingresan de manera indocumentada, eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales”, alertó el canciller.

Por ello, recomendó a los ciudadanos que buscan llegar a Estados Unidos que acepten los nuevos mecanismos ofrecidos por ese país para una migración ordenada.

“Invitar a las personas que tienen intereses de Estados Unidos para que accedan a través de la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar los Estados Unidos, sin necesidad de hacer todo el periplo cruzar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países luego cruzar la frontera cruzar México y correr todos los riesgos llegar a Estados Unidos para que luego te repatrían o te mandan otro país; entonces, hay una fórmula que es esta página que está aquí muchas gracias te lo voy a presentar, entonces se puede visitar este sitio de la aplicación para poder hacer el trámite que estoy comentando o bien dirigirse a las embajadas y consulados de los Estados Unidos”, señaló Marcelo Ebrard.

EU se prepara para fin de Título 42 con restricciones y leyes antiinmigrantes: Agenda Migrante

La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca que varios países se conviertan en gestores de migrante, para evitar que las personas se acumulen en la frontera, además de una serie de restricciones y seguirá enviando a quienes no cumplan requisitos a México, ante el término del Título 42.

Señaló que de los 50 estados que conforman Estados Unidos, 26 tienen gobernadores republicanos y varios han implementado medidas antiinmigrantes. Greg Abbott, en Texas, y Ron de Santis, en Florida, han promovido leyes duras para que los migrantes se vayan de sus Estados o ni siquiera piensen en llegar.

“Abbott, en 2021; logró que el Congreso estatal, con mayoría republicana, aprobara una ampliación a la ley de inmigración de Texas denominada Lone Star o Estrella Solitaria. Esta nueva ley otorga 4 mil millones de dólares a la administración texana para ampliar el muro que ya existe parcialmente en su frontera con México. La policía estatal tiene también autoridad para detener a indocumentados, subirlos a un autobús y enviarlos a lo que se conoce como ciudades santuario”, explicó.

Detalló que Texas tiene en discusión parlamentaria una propuesta de ley que permitiría crear grupos de civiles armados que ayuden a patrullar la frontera y detener a toda persona con rasgos hispanos y que potencialmente pueda haber llegado a Texas sin documentos legales.

Otra ley paralela busca que quienes estén o lleguen como indocumentados al estado puedan ser juzgados y condenados hasta con 10 años de cárcel.

En Florida, el gobernador Ron de Santis tendrá a su disposición un fondo de 12 mil millones de dólares para sacar y trasladar en avión y autobús a indocumentados rumbo a ciudades gobernadas por los demócratas, igual que Abbott. “Aunque aún falta la firma del gobernador para convertirla formalmente en ley y que entre en vigor a partir del 1 de julio próximo, esta ley, identificada como HB1718, contempla que empresas que tengan 25 o más empleados deberán verificar el estatus legal de todos”, dijo.

La activista aseveró que además, instruye a hospitales y clínicas que aceptan el seguro médico gubernamental que verifiquen el estatus del paciente; prohíbe que programas comunitarios otorguen algún tipo de financiamiento a los indocumentados.

Señaló que la más controvertida de las medidas es que quien transporte a Florida a una persona sin documentos legales para residir en Estados Unidos, estará cometiendo un delito que podría llevar hasta 15 años de prisión.

Mientras que Ohio, gobernado por Mike de Wine y Nebraska por Jim Pille, ambos republicanos, están tratando de endurecer también sus leyes, “pero aún no parecen tener muy claro qué es lo que quieren hacer y qué tan duros quieren ser”, añadió.

Con información de Jorge Butrón

fgr