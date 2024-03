México, “más inseguro que nunca”: Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez aseguró que después de cinco años de administración, el país está “más inseguro que nunca”, ya que pasó de tener nueve homicidios por cada cien mil habitantes a 26, situación que coloca al país como uno de los países más peligrosos.

Durante un diálogo con estudiantes de la Universidad La Salle de Morelia explicó que su política consta del eje de justicia y seguridad, pues aseveró que en la actualidad uno de cada cien delitos llega a judicializarse.

“Lo que proponemos es tecnología para ubicar a los infractores y hacer denuncias a través de una aplicación desde el teléfono celular. Esto para que las autoridades sepan en tiempo real lo que pasa y puedan actuar”, indicó.

Además, reiteró el tema de legalizar la marihuana, ya que no lo considera un delito; incluso, dijo que también va por destrabar el tema de los vapeadores, porque el único delito en México es ser pobre, ya que las autoridades a quien más criminalizan son a los jóvenes.

Criticó que algunas autoridades no deseen entrarle al tema de la seguridad, pues aseguró es su trabajo y su obligación, ya que tienen que asumir las consecuencias de un encargo público.

Otro eje de su política, dijo, es la prosperidad, en la que se puedan traer más y mejores inversiones y empleos, para apostar a un modelo que beneficie a la gente y a la naturaleza, pues dijo que cualquier desarrollo debe respetar el entorno. “Se ha precarizado el modelo de desarrollo y nosotros lo debemos corregir. Hay que dar facilidades a los empresarios, que haya impulso del gobierno y terminar con la corrupción”.

Además, se comprometió a ingresar a un millón de jóvenes a la universidad en un solo sexenio. “Necesitamos meter a un millón de jóvenes a la universidad. Se puede hacer haciendo convenios con las universidades privadas. Vamos a duplicar medio millón de becas en todo el país, para que los jóvenes de universidades públicas y privadas puedan estudiar en México y el extranjero. Para tener jóvenes que estén a la altura de los retos que tiene el mundo”, expuso.

Mencionó que otro eje de su administración, será la niñez ya que es el sector que menos apoyo tiene, por ello, aseveró que la primera infancia es la mejor oportunidad para aportar a su desarrollo, a fin de que puedan contar con más beneficios.

Álvarez Máynez dijo que los niños están abandonados porque no votan, por ello buscará que sea una prioridad para sui gobierno; además, agregó que el sistema educativo se tiene que intervenir para generar un México de iguales, debido a que las escuelas del país se encuentran sin mantenimiento y ante eso, muchos estudiantes no pueden seguir avanzando.

“Hay muchos jóvenes que quieren entrar a la universidad, pero no pueden tener derecho a una beca porque el gobierno no se los da, y eso es discriminación. Esta elección la van a decidir los jóvenes, por ello tenemos que apoyarles para que no estén solos”, dijo.

Arremetió contra Manuel Bartlett como factor del pasado, pues señaló que sigue apostando por las energías fósiles y seguir contaminando a la población, cuando se requiere de un cambio en la política energética de México, para usar y priorizar las energías limpias.