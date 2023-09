México juega un papel clave en la arena multilateral, afirma canciller Alicia Bárcena

La secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena afirmó que México es un actor clave para las relaciones multilaterales en el mundo como promotor de un nuevo paradigma de cooperación para aumentar el bienestar y desarrollo de los pueblos.

En la conferencia de prensa que encabezó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 78º período de sesiones de su Asamblea General, afirmó que se busca que nuestro país “desempeñe un papel muy activo en la COP28, en la conferencia TPAN, en los diferentes ámbitos en los que estamos llamados a actuar”.

“Creo que es muy importante que reforcemos el multilateralismo. Debo decir que existe cierta preocupación de que algunos países a nivel de jefes de Estado no estén aquí; particularmente algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no están aquí. Y creo que no podemos permitir que el multilateralismo fracase , necesitamos multilateralismo, por eso estamos muy activos esta semana aquí”, afirmó.

De la misma forma, destacó los avances de México en el cumplimiento de la Agenda 2030, así como de los desafíos mundiales y su impacto hacia el futuro.

México avanza en la Agenda 2030 y saca a 5 millones de personas de la pobreza Foto: Especial

leer más América Latina requiere de un nuevo enfoque contra las drogas, afirma Alicia Bárcena

En ese sentido, destacó que gracias a la inversión en infraestructura, a la implementación de programas sociales y a políticas de atención y desarrollo como el aumento del salario mínimo, México ha sacado de la pobreza a cinco millones de personas, lo que, aunado a otras acciones contribuye al cumplimiento en 69 por ciento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un informe de Naciones Unidas.

Bárcena Ibarra mencionó la inversión significativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que han tenido un impacto positivo a pesar de la pandemia.

También, destacó el impacto positivo de programas gubernamentales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, a pesar de los desafíos de la pandemia. Además, representó a MIKTA, un grupo conformado por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, en la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizando la necesidad de financiamiento para alcanzar los objetivos globales.

En el ámbito de seguridad, Bárcena Ibarra informó que México ha logrado decomisar el 25 por ciento del fentanilo que circula a nivel mundial y se comprometió a controlar el tráfico de armas ilegales que ingresan al país desde la frontera. Además, resaltó la participación de México en la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, abogando por un mayor acceso a tecnología y energías renovables en países en desarrollo, respaldado por naciones desarrolladas.

En relación con la migración, la canciller enfatizó la política basada en derechos humanos impulsada por el presidente López Obrador para abordar las causas estructurales de la migración en las fronteras sur y norte de México.

También destacó la firma del Tratado de Biodiversidad Marina y la urgencia de reformar el Sistema de Financiamiento Internacional para apoyar a países de ingreso medio. En diversas reuniones, Bárcena Ibarra abordó temas como la cobertura sanitaria universal, la brecha digital y la necesidad de reformar las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos globales, subrayando el papel proactivo de México en la búsqueda de soluciones multilaterales para un mundo más próspero y sostenible.

Síguenos en Google News.

AM