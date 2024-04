A México se le respeta, advierte AMLO a Ecuador; reprocha posición ambigua de EU y Canadá ante conflicto

Al advertir a Ecuador que a México se le respeta tras la agresión a su soberanía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a Estados Unidos y Canadá la posición ambigua ante la intromisión de las fuerzas militares y policiacas en la embajada mexicana en Quito, lo cual “no podemos aceptar”.

AMLO aseguró que sería de pusilánimes que ante un atropello como ese nuestro país se quedara callado y dejara pasar sin consecuencias legales, ante lo cual, dijo que se recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para que sea la que resuelva el conflicto con Ecuador tras las violaciones a las convenciones de Viena en materia de asilo.

“Vamos a que la Corte Internacional resuelva, hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio, en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura, hasta ahora.

“Se llegó al extremo, en el caso de Canadá de decir que fue una presunta violación al derecho internacional, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de EU fue un documento, un boletín del departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, lamentó AMLO.

Ante los gobernadores morenistas asistentes a la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO destacó que su homólogo estadounidense Joe Biden, no se ha expresado abiertamente sobre el asalto a la sede diplomática mexicana en Quito, como si lo han hecho otros mandatarios.

“Pensamos de que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad, en este caso Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo”, opinó AMLO.

AMLO hizo un llamado a Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau para que se pronuncien abiertamente sobre el conflicto entre México y Ecuador, “y si no lo hacen no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones pero no podemos nosotros dejar un asunto así, no nos podemos callar”.

AMLO pidió al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas exhibir los videos tomados con las cámaras de vigilancia de la embajada mexicana en Quito durante la intervención de militares y policías ecuatorianos, donde se observa al diplomático Roberto Canseco ser violentado y golpeado al tratar de evitar el ingreso a la sede.

AMLO consideró que fue una forma autoritaria y vil en que allanaron la sede diplomática mexicana. Agregó que “el asalto a nuestra embajada”, es un acto que “no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional”.

AMLO pidió a la Corte actuar ante una violación no solo de la soberanía de México sino al derecho internacional de asilo, al que tienen todas las naciones de contar con protección de sus embajadas.

“Esto no se puede emitir, no se puede aceptar en ningún caso, trátese de lo que se trata y tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada en cualquier parte del mundo”, puntualizó AMLO.

