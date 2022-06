México choca con congresistas de EU por la Cumbre

A pesar de la molestia de los influyentes senadores Bob Menendez (demócrata) y Marco Rubio (republicano), México mantendrá su posición respecto al bloqueo económico en contra de Cuba, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“Respecto al bloqueo a Cuba o las medidas respecto a Cuba la posición de México ha sido consistente, entonces sorpresa no hay, más bien consistencia”, señaló.

Previo a su viaje para participar en la Cumbre de las Américas, Ebrard se refirió a los comentarios del senador Rubio, quien tuiteó: “me alegra ver que el Presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en E. esta semana”.

Aunque se enoje el señor Rubio o el señor Menendez o quien se enoje, somos países libres y soberanos para dar nuestra opinión, nuestra posición. Es una posición respetuosa, tampoco tenemos que hacer lo que ellos quieran

Marcelo Ebrard, Titular de la SRE

En respuesta, el Canciller manifestó que luego de 70 años de sufrimiento y de cálculos de que el bloqueo contra Cuba provocaría un levantamiento armado para derrocar al régimen, es algo inadmisible para el Gobierno mexicano.

“Simplemente México nunca ha estado de acuerdo con eso, pero no sólo México, todos los países. Si no me equivoco, sólo dos votaron a favor del bloqueo, todos los demás votamos en contra. Por eso es tan importante pues por eso lo estamos discutiendo, aunque se enoje el señor Rubio o el señor Menendez o quien se enoje; somos países libres y soberanos para dar nuestra opinión, nuestra posición. Ahora, es una posición respetuosa, no estamos diciendo que ellos deben hacer, los senadores, o pensar como nosotros. Tampoco tenemos que hacer lo que ellos quieran”, refirió.

El secretario destacó que hay una buena relación con el gobierno de Biden, tan es así que si no, “no hubiese la invitación (…) para reunirse en julio en Washington”.

AMLO pide a Biden no ceder a chantajes políticos en su país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “entiende”, pero no comparte la postura de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de no invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, presionado por “chantajes” de personajes políticos en su país, a quienes identifica también como los que promueven las campañas antiinmigrantes.

“(Biden) está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política. Ya es tiempo de decir: ‘¡Basta y no me vas a estar chantajeando!’, porque lo primero son los pueblos”, afirmó en conferencia matutina.

Al defender su inasistencia al evento que se realiza en Los Ángeles, cuestionó la exclusión de países: “¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué?”.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario envió un mensaje a Biden para que su inasistencia no sea utilizada como un arma política en su contra.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“No por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, no, no, de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro: quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo; y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo; y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo; y mucho menos el que maltrate a un mexicano”, sentenció.

Dijo que están equivocados quienes piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos y con eso se va a fortalecer el Partido Republicano.

“No, esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, no son menores de edad. Cómo no van a querer que haya fraternidad. La mayoría de ese pueblo es religioso, 20 por ciento católico, 80 por ciento evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países”, dijo.

Acusó que hay grupos interesados en que se agrave el fenómeno migratorio para utilizarlo políticamente en contra de sus oponentes, y ése será un tema que abordará con el presidente Biden.

“Estamos tratando esto, es parte de la agenda que se tiene con el gobierno de Estados Unidos porque también este es un tema, aunque parezca increíble y, además, aunque sea doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos-electorales; hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de Estados Unidos”, señaló.

Insistió en que el proceso electoral que se aproxima en el país vecino es el origen de estas campañas antiinmigrantes: “ahora que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas, ahí viene otra y pues, claro que hay necesidades, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas, y hay bandas que se dedican a eso. Tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes, porque los trasladan en tráileres con 300 o 400 migrantes en condiciones inhumanas y estamos detrás de los transportistas”.

En otros casos, dijo, se usan pretextos para provocar malestar entre quienes necesitan cruzar la frontera: “han creado una campaña en contra de los migrantes; este gobernador de Texas (Greg Abbott), con todo respeto, inventó que había que revisar los frenos de los vehículos antes de cruzar la frontera para bloquear y crear filas que llevaban días del transporte, echándose a perder los productos”.

Monreal ve infundio en declaraciones de Rubio

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que es “un infundio” el señalamiento del senador republicano Marco Rubio en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a ha entregado partes del país a los cárteles de la droga.

Defendió que la decisión del mandatario mexicano de no asistir a la Cumbre de las Américas la hizo pública con anticipación y precisó que era por la exclusión de países, y afirmó que López Obrador se está convirtiendo en el líder del continente.

Esta decisión resalta la congruencia del liderazgo de AMLO. Marco Rubio está equivocado, pero es parte de lo que se genera en EU con la no asistencia del Presidente, (que) pesa mucho en el hemisferio

Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo en el Senado

“Marco Rubio ha hecho una expresión muy delicada, ha dicho que ‘feliz de ver que el Presidente de mexicano ha entregado secciones enteras de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, del dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela’. No estamos de acuerdo, porque consideramos que lo que Marco Rubio ha dicho es un infundio.

“Con esta decisión se resalta la congruencia del liderazgo de López Obrador en América Latina. El señor Marco Rubio está equivocado, pero es parte de lo que se está generando en Estados Unidos con la no asistencia del Presidente, lo cierto es que el Presidente pesa mucho en el hemisferio”, declaró.

Va Jóvenes Construyendo el Futuro a EU

México ampliará el programa Jóvenes Construyendo Futuro y lo llevará a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a partir de este viernes, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“El día viernes voy a hacer primero un censo, pero ya nos autorizó el Presidente que iniciáramos. Yo creo que las primeras semanas estaríamos hablando de entre 60 y 100 millones de pesos y va a ir creciendo, dependiendo de la necesidad que tengamos”, explicó.

El objetivo de la ampliación del programa, explicó el canciller, es atender las necesidades más apremiantes de los connacionales en el vecino del norte.

“La comunidad mexicana en los Estados Unidos tiene muchas necesidades de carácter social y de respaldo; estamos haciendo ya muchas y la red consular mexicana tiene una larga tradición con iniciativas muy valiosas”, enfatizó Ebrard.

El funcionario también destacó la inversión de México en diversos países de Centroamérica y el Caribe.

“México ya invirtió, ya está trabajando; tenemos 20 mil personas en El Salvador; Honduras, probablemente vamos a llegar a 40 mil este año; y Guatemala también ya, algo así como 20 mil. En Belice, se incorporan un poco más de dos mil; en Cuba va a haber alrededor de cinco mil”, detalló.

Confirman encuentro bilateral de presidentes

A l celebrarse el bicentenario de las relaciones diplomáticas con México, la relación bilateral sólo se fortalece, aseguró el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.

Ante esta expectativa, Washington espera con buen ánimo las contribuciones que realizará la delegación mexicana en la Cumbre de las Américas, destacó el diplomático.

Salazar emitió un mensaje luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá al encuentro continental, en el que respaldó a la comitiva mexicana encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Esperamos con ánimo las contribuciones en la cumbre del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y de una robusta delegación mexicana”, indicó el representante estadounidense.

La administración Biden-Harris está comprometida a trabajar con las democracias en el hemisferio occidental, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos

Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México

Salazar, quien ya se encuentra en Los Angeles, California, para participar en la Cumbre de las Américas, respondió a las críticas que lanzó el Presidente López Obrador contra su país por no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al encuentro continental.

“La administración Biden-Harris está comprometida a trabajar con las democracias en el hemisferio occidental, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, señaló.

Confirmó el encuentro entre los presidentes Biden y López Obrador en julio para explorar el potencial humano y económico de la relación entre México y Estados Unidos.

“El Presidente Biden espera con interés recibir al Presidente López Obrador en Washington en julio, para explorar maneras en la que nuestros países puedan, juntos, cumplir el potencial humano y económico sin límites de nuestra relación bilateral”, señaló la Embajada en un comunicado de prensa.

El lunes, el Ejecutivo mexicano confirmó que no asistiría a la novena Cumbre de las Américas, que se realiza entre el 6 y el 10 de junio, debido a que EU no había girado invitaciones a todos los países de la región. La decisión presidencial se produjo luego de semanas de negociaciones entre ambos gobiernos.

El embajador Ken Salazar asistió a Palacio Nacional hasta en 16 ocasiones, de acuerdo con lo dicho por el Canciller Ebrard, aunque siempre se mencionó que correspondían a negociaciones con empresarios estadounidenses afectados por las nuevas reglas de la industria eléctrica nacional.

A pesar de que López Obrador no irá a la Cumbre de las Américas, México estará representado por los secretarios Ebrard, y de Economía, Tatiana Clouthier, así como varios empresarios e invitados especiales.

Con información de Magali Juárez