México es el mejor socio de Estados Unidos, destaca Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que México es el aliado más grande de Estados Unidos , pues apenas en marzo fue el socio número uno, por encima de países como Canadá o China.

“ Estamos hablando de que es el comercio más importante del mundo entre dos países fronterizos por su monto , por su cuantía. También estamos hablando de que la relación entre los dos países cada vez es mayor, no solo por razones económicas, hablamos de que casi 40 millones de ciudadanos de los Estados Unidos son de origen mexicano”, refirió.

Durante la presentación de su libro "El Camino de México" en Oaxaca explicó que Estados Unidos crece muy poco su población, un 0.4 por ciento y ese crecimiento es por mexicanas y mexicanos principalmente, si no -dijo- Estados Unidos ya estaría con números deficitarios en su vida económica y en su propia convivencia como país.

Por ello, reiteró que se tiene una buena relación, porque aclaró que habrá quien piense que el senador (John Neely Kennedy) representa a todo Estados Unidos, pero señaló que no es el caso.

En este tema, reiteró que las declaraciones de ese legislador son ofensivas, y representa una parte muy minoritaria del Senado de los Estados Unidos, pero no representa al Gobierno en general. “Y lo que le he dicho es: usted es una persona non grata en México después de esta declaración; nunca habíamos declarado a un senador persona non grata, es el primero”.

Detalló que es un hombre profundamente ignorante, porque no sabe que México es el país que más ha apoyado a Estados Unidos para impedir que lleguen millones de pastillas de fentanilo a Estados Unidos; “ningún otro país del mundo ha confiscado o decomisado tantas pastillas y precursores del fentanilo, y eso nos ha costado vidas también, más de… a estas alturas ya más de 490 vidas, se dice fácil”, agregó.

