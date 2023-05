Senador Kennedy 'es una persona non grata para México', asegura Marcelo Ebrard

Respecto a las polémicas declaraciones del senador republicano por Louisiana, John Neely Kennedy, el canciller Marcelo Ebrard dijo a medios de comunicación que el senador estadounidense es una persona non grata para México y lo calificó de ignorante y racista.

Luego de que el político norteamericano dijera que, de no ser por Estados Unidos, México estaría comiendo alimento para gatos de una lata y su gente viviría en una carpa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo ante medios de comunicación: "Es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel; nosotros respetamos a los Estados Unidos".

El canciller apuntó que México y Estados Unidos son países aliados y agregó que defenderían al país en todos los foros: "A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería de dar vergüenza ser senador y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos", puntualizó.

"Yo sé que es una posición minoritaria, electorera y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública o vendiendo a México", señaló Ebrard ante medios de comunicación.

Marcelo Ebrard aseguró que Estados Unidos necesita a México, pues somos el principal exportador al país norteamericano.

"(México) es el país más leal y el mejor aliado que tiene", concluyó.

🇲🇽, replicó el canciller, es el mejor aliado de 🇺🇸 pic.twitter.com/Qjpw72srk2 — Daniel Millán (@dmillan) May 11, 2023

