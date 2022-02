Desciende de categoría

México es un "régimen híbrido" y ya no una democracia, según índice de The Economist El Índice de Calidad Democrática 2021 de The Economist señaló que México dejó de tener un gobierno democrático, para pasar a un "régimen híbrido"; obtuvo un promedio de 5.57 de 10.00 posible