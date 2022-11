México no requiere más polarización, insultos ni ofensas, ratifica Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, subrayó que la reconciliación de México es la clave para salir adelante, porque el país ya no requiere más polarización, insultos ni ofensas .

A través de un videomensaje que difundió en sus redes sociales, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en su evento del sábado, denominado la Primera Convención Nacional por la Reconciliación, que es su plataforma como aspirante presidencial.

Destacó que quienes llenaron la Arena México lo hicieron bajo sus propios recursos, por lo que acudieron libremente para acompañarlo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ratificó su discurso en el que remarcó que no debe haber más rencores en México.

La reconciliación para México es la clave, no más rencor, no más polarización, no más insultos, no más ofensas, México es muy grande, mucho muy grande, es tanto tanto que vamos a sacar adelante a nuestra gente en su momento, ánimo, estamos preparados, con plenitud de lucidez, plenitud de salud y confianza en Dios, vamos a salir adelante