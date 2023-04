México solicitará a EU informe sobre espionaje a Fuerzas Armadas, adelanta Marcelo Ebrard

México solicitará información a Estados Unidos sobre el supuesto espionaje que realizó el Pentágono a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar), el cual fue filtrado por el diario The Washington Post, adelantó el canciller, Marcelo Ebrard.

“Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México; o, en su caso, no compartirla si no señalar que no es veras la información. Entonces el día de hoy lo haremos”, reveló el canciller.

Señaló que a pesar de que estuvieron en la reunión en Washington con autoridades de seguridad estadounidenses, no se les informó nada.

“Bueno, no tuvimos esa información antes -¿No la tuvieron?- Es decir, el detalle de la información”, contestó el canciller.

te puede interesar OnlyFans: Erika Fernández derrite los corazones de los fans del Pachuca con increíble FOTO

En el caso de la supuesta infiltración al Cártel de Sinaloa por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tendrá que revisar el informe mensual que entrega al Gobierno mexicano.

“Bueno, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos un reporte mensual de los diferentes agentes no diplomáticos. Para este caso en particular, pues tendremos que ver el detalle y ya se los estaré yo informando para ver cómo funciona el tema”, señaló Marcelo Ebrard.

Confirmó que hay una solicitud de extradición para Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, pero también hay un proceso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que un juez deberá determinar si concede la entrega del presunto narcotraficante.

JVR