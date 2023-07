México sufre un gobierno ‘corrupto e inepto’, asegura Quadri al registrarse para encabezar FAM

Gabriel Quadri de la Torre se sumó a los aspirantes que buscan ser el candidato del Frente Amplio por México rumbo a 2024, sin embargo, precisó que, de no llegar, se sumará a quien resulte vencedor.

“De no resultar favorecido en este proceso, me voy a sumar con todas mis capacidades a quien resulte ganador”, dijo .

Durante su mensaje en el CEN del PAN, aseveró que México sufre un gobierno “retrógrada, corrupto e inepto”, que, acusó, mantiene al país sumido en el caos y en la violencia, ha entregado el control al crimen organizado y ha destruido a las instituciones, militarizado al país y violado la legislación ambiental.

“Vemos a un gobierno que ha hecho caer al país en un abismo profundo, hoy en día ninguno de los indicadores de bienestar social es mejor que 2018, pues prácticamente en cualquier tema de salud, educación, seguridad, muestras que el país está peor. Es el país de polarización que ha provocado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, añadió.

Quiero ofrecerle a México un proyecto de modernidad: Quadri

Señaló que el siguiente gobierno se va a encontrar un país desmantelado, destruido, con una fiscalidad colgada de alfileres y por proyectos absurdos que significan un daño patrimonial por un billón de pesos.

“Quiero ofrecerle a México un proyecto de modernidad, prosperidad y desarrollo que lo haga una potencia emergente en donde se dé certeza a las inversiones para catapultar a México esta senda de desarrollo, pues se necesita recuperar el seguro popular, estancias infantiles, la economía, la educación, reestablecer la educación, el control del territorio nacional y sobre todo combatir el crimen”, dijo.

Gabriel Quadri (izq.) asegura que no estaba impedido para registrarse por la precandidatura de Va por México. Foto: Jorge Butrón / La Razón

Agregó que se requiere una policía civil, policía de clase mundial, reconstruir las fiscalías y un sistema judicial mejor, además de recuperar la tradición energética, las energías limpias, “ya que este gobierno ha pisoteado lo alternativa, lo solar, eólica y geotérmica, además de energía nuclear”.

Indicó que hoy la política exterior ha caído en un vacío, con decisiones tendenciosas y enfrentamientos internacionales.

Acusaciones de violencia política de género no le impiden contender por candidatura, asegura

Previamente, Gabriel Quadri aseguró que no tiene ningún impedimento para registrarse ante el Frente Amplio por México como aspirante a ser el Responsable Nacional de este movimiento y eventual candidato presidencial.

Cuestionado sobre si el proceso que enfrentó tras haber sido acusado por la diputada Salma Luévano de cometer violencia política en razón de género por arremeter contra la transexualidad sería un obstáculo para su objetivo, lo negó.

El diputado explicó que en el artículo 38 constitucional se establece que únicamente quedarán impedidos para aspirar algún cargo aquellas personas que hayan recibido una sentencia firme lo cual no es su caso, sostuvo.

Además, el exaspirante presidencial no dio marcha atrás en sus declaraciones, pues las defendió asegurando que él solamente se pronunció a favor de la niñez y las mujeres mexicanas al opinar sobre las personas transgénero.

"Fue lo único que yo hice; el Tribunal quedó y dejó claramente asentado en su resolución que no pierdo mis derechos políticos ni mi modo honesto de vivir, por lo tanto, nada se puede interponer o puede ir en contra de lo que dice el artículo 38 constitucional, nadie me puede despojar, nadie me puede despojar de mis derechos políticos. Legal y constitucionalmente yo no tengo ningún impedimento para registrarme y eventualmente ser candidato" sostuvo previo a registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México.

Información de Yulia Bonilla.

AM