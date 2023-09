México no viola los derechos de las personas: AMLO

Ante la visita del Comité de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su Gobierno no viola los derechos humanos ni tampoco tortura ni lleva a cabo masacres.

“Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias. En nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos”, afirmó en la conferencia de prensa matutina.

El Presidente dejó claro que, en comparación con sexenios pasados, este Gobierno no es represor, “por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Y cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales, se actúa de inmediato”, agregó.

Después de más de 10 días de estancia en México, el Comité de la ONU presentará un reporte sobre su visita a lugares de privación de la libertad como cárceles, oficinas de policía e instituciones para menores de edad, migrantes y personas con discapacidad psicosocial.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los censos de sistemas penitenciarios, más de 88 mil personas presas, es decir 39 por ciento del total, carecen de sentencia. Además, existe una sobresaturación en los centros penitenciarios locales, con 186 mil 755 reos, y centros especializados, con seis mil 858, que en conjunto tienen una ocupación de 107 por ciento respecto a su capacidad.

Ante el presidente López Obrador, un reportero expuso el caso citado por la ONU de Hugo Martínez Gorostieta, un hombre que fue detenido arbitrariamente en 2008 en la Ciudad de México, donde la policía lo torturó para que se declarara culpable de secuestro, por lo que fue sentenciado a 113 años de cárcel pese a la falta de pruebas. Por lo anterior, el Presidente se comprometió a atender ese caso, además de todas las recomendaciones que lleve a cabo el Comité de la ONU.

“Se me hace raro porque la instrucción es que todas estas recomendaciones se apliquen. A veces tiene que ver con el Poder Judicial, pero vamos a analizar el caso”, concluyó.