La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se pronunció a favor de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sea quien le dé continuidad al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia "Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno", que encabezó este domingo Sheinbaum Pardo desde el Centro de Convenciones de Campeche, Layda Sansores calificó a la mandataria como una mujer de grandes ideas y talentosa.

Ya sabemos lo que viene (sobre el proceso interno de Morena) y me cuesta mucho trabajo disimular lo obvio. Que se van a hacer encuestas para más adelante, pues que las hagan, pero que no pierdan el tiempo en tocar mi casa, (...) mi corazón habló desde que conocí a Claudia, así que mi corazón está decidido y el cerebro no funciona sin el corazón Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Ante un espacio repleto de personas, la gobernadora continuó: "Muchos querrán, y tenemos compañeros muy talentosos, nada más que para esta tarea se necesita una enorme vocación, y uno no se inventa, es uno y su historia, y Claudia viene desde que era una jovencita, viene combatiendo la injusticia y sublevandose contra los gobiernos autoritarios".

En su discurso, Sansores San Román, aseguró que Claudia Sheinbaum es "la mujer de cristal y acero" , ya que tiene "fuerza y capacidad" para actuar de forma humana hacia quienes se acercan a ella.

"Nunca hace a un lado al que se acerca a ella, me tocó verla trabajar, no me lo cuentan, así que, mi Claudia querida, esta es tu casa, así te vas a sentir siempre, es tu tierra para siempre, eres la hermana que me regaló la vida", concluyó Sansores, mientras la Jefa de Gobierno, se levantó de su asiento para darle un abrazo.

Al término del evento, en el Centro de Convenciones de Campeche, se escuchó a los presentes despedir a Sheinbaum Pardo con gritos de "¡Presidenta!" y "Es Claudia" .

