Y es el exministro Arturo Zaldívar el que declaró sobre la presidenta de la Corte, Norma Piña, que “sin mí no hubiera sido ministra”. Lo hizo en una entrevista que concedió a La Chávez, generadora de contenidos sobre política en plataformas digitales. Esa mera declaración de quien será funcionario del próximo gobierno ha generado cuestionamientos, pues lo señalan de querer convertirse en uno de los ejes de la carrera de la primera mujer en encabezar la SCJN. No es la primera vez que Zaldívar se lanza contra Piña. Esta vez, sin embargo, ha dado cuenta de que “tuvimos una muy buena relación, sin duda votó para que yo fuera presidente de la Corte y después hubo algún momento donde, pues ella, supongo, consideró que la línea o la manera de yo entender la presidencia y mi relación con el Presidente no era compatible con ella, y tuvimos un rompimiento muy fuerte”. Tan fuerte, nos hacen ver, que sigue vigente. Uf.