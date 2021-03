"A mí también me aprisionan murallas de la infamia", dice Rosario Robles en carta por el Día de la Mujer

"Las mujeres convirtieron los muros de opresión en espacios de creatividad y libertad", manifestó Rosario Robles en una nueva carta autógrafa enviada desde la prisión y publicada por su hija, Mariana Moguel.

La carta, escrita con motivo del Día Internacional de la Mujer, señala que “el corazón de México estaba amurallado, pero la indignación, el dolor, la rabia por la violencia de la que somos víctimas las mujeres se expresó con flores, con nombres y consignas en tan oprobiosa muralla”.

El #8M2021 las mujeres convirtieron los muros de opresión en espacios de creatividad y libertad. No puedo claudicar a pesar de q a mí también me aprisionan las murallas de la infamia. He decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga pic.twitter.com/qqclCtZIde — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 10, 2021

Robles Berlanga aseguró que toda su vida ha luchado “para que las mujeres no callen y denuncien para que alcen la voz. Para que resistan. No puedo ahora actuar de otra manera".

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) hizo un reconocimiento a las mujeres jóvenes que este lunes 8 de marzo marcharon en todo el país.

“Las jóvenes nos dieron una lección. Yo no puedo claudicar a pesar de que a mí también me aprisionan murallas de la infamia”, escribió Rosario Robles.

Añadió que tiene que ser congruente consigo misma y confirmó que ya no buscará un acuerdo con la Fiscalía General de la República.

“Por eso, en acuerdo con mis abogados, he decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga. Siempre he estado dispuesta a colaborar con la autoridad, la prueba es que me presenté en las audiencias. Pero siempre será con la verdad, no con la mentira”, concluyó Rosario Robles.