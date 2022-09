Mier confía en habilidades de Monreal para que se apruebe reforma militar del PRI

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confió en la habilidad y sapiencia de Ricardo Monreal, para lograr la mayoría calificada de la iniciativa que ampliará la estadía de las Fuerzas Armadas en las calles en las labores de seguridad pública.

En conferencia de prensa, Mier Velazco afirmó que el coordinador de Morena en el Senado cuenta con las habilidades políticas para persuadir y conseguir los votos que harían falta en la Cámara alta, en caso de que la reforma sea aprobada hoy en San Lázaro.

Por otro lado, el diputado también afirmó que la Legislatura pasada, durante la que se dio origen a la Guardia Nacional, y el Senado se equivocaron al calcular el tiempo para que las Fuerzas Armadas estarían a cargo de la seguridad pública.

Mier Velazco mencionó que se requieren al menos diez años para poder formar y profesionalizar un cuerpo policiaco que garantice la seguridad y adquiera todas las habilidades, destrezas y que tengan “la obediencia, disciplina, lealtad y honor” .

“Hoy estamos corrigiendo… Somos un poder que tiene dos cámaras y una se convierte en Cámara de Origen y otra en Revisora; y la otra era no hacer nada porque si no se atendían las modificaciones a la minuta por parte del Senado, no hubiéramos tenido nada… Hoy estamos y sí hay que reconocer que fue poco tiempo que no se calculó, sí. Por eso, lo estamos haciendo y hay que admitirlo como es y no podemos, por mordernos el rebozo y que se nos ponga roja la cara, reconocer una realidad que el país lo necesita”