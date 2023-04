Mier sugiere plan para destrabarlo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, instó a la oposición a plantear una reforma para sacar al pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de la inoperancia en la que se encuentra hace casi un mes.

La sugerencia se hace ante el escenario en que la mayoría que integran Morena y sus partidos aliados en el Senado no ha permitido nombrar a los tres nuevos comisionados que hacen falta, luego de que el Presidente de la República ejerció su facultad de veto respecto a las dos primeras designaciones que hizo la Cámara alta.

En conferencia de prensa, el morenista Mier Velazco atribuyó la situación no a sus compañeros de partido en el Senado, sino a una omisión legislativa cometida en el pasado.

Dijo que el Inai, antes Ifai, fue diseñado como un “modelo económico de transferir atribuciones a la llamada sociedad civil”.

Recalcó que su diseño, en referencia al nacimiento del organismo en 2002, sólo incluyó el método del acuerdo entre legisladores para nombrar a los comisionados, lo que ahora impide que ante la falta de éste haya alternativas como sí las hubo en San Lázaro para designar a los cuatro consejeros del INE que se renovaron este año.

“El INE sí tiene una salida constitucional: la insaculación. En el caso del Inai, si no alcanzan los dos tercios, se provoca esta, digamos, situación que tiene parados nombramientos porque tiene que haber un acuerdo. Y el acuerdo para el caso de nosotros no es repartir cuotas. Nosotros tuvimos la salida a través de la insaculación que yo reiteré. Además, es mi convicción”, dijo.

Por ello es que sugirió al bloque de Va por México a iniciar una reforma constitucional para cambiar la situación, pues aseguró que “no es culpa del Gobierno ni de la opinión que tenga uno en lo particular. Así lo diseñaron, lo dejaron todo a las cuotas, al reparto como lo hicieron siempre y cuando no hay reparto, cuando no hay cuotas, se genera este conflicto”.