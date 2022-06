Migración, prioridad en agenda AMLO-Biden

Tras calificar como una “terrible desgracia y amarga prueba” la muerte de al menos 51 migrantes dentro de la caja de un tráiler que fue abandonado en una carretera cerca de San Antonio, Texas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay fecha para la reunión que sostendrá en Washington con su contraparte estadounidense.

“El próximo 12 de julio me reuniré con el presidente Biden y este tema es básico (la migración), luego de la tragedia, porque hace falta y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en que hay que apoyar a la gente para que no tenga que abandonar sus pueblos para irse a ganar la vida al otro lado de la frontera”, expuso López Obrador.

Perfiló la agenda de trabajo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que resalta la migración, la inversión en Centroamérica, un plan conjunto contra la inflación e, “inevitablemente”, el tema de la inseguridad.

“Seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad; es amplio”, detalló.

Al informar que ya se elabora la agenda de trabajo, destacó el tema de migración y las acciones que se pueden llevar a cabo para evitar que la población se vea obligada a migrar, como las inversiones en Centroamérica.

O la expedición de visas de trabajo para regular el paso de migrantes que buscan mejores condiciones para sus familias.

Me reuniré con el presidente Biden y este tema es básico, luego de la tragedia; hay que apoyar a la gente para que no tenga que abandonar sus pueblos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Yo creo que, pues se debe de poner orden; tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas; pero, al mismo tiempo, que haya opciones. Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar”, adelantó.

El Presidente reconoció que el tema de la inseguridad gravitará en esta reunión, pero señaló que es inevitable hablar del tráfico de personas y de armas.

A la reunión también asistirá su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien sostendrá reuniones con la primera dama estadounidense, Jill Biden, para abordar temas educativos.

“Ellas tienen, con todo respeto, otro programa, más vinculado a lo educativo, porque la esposa del presidente Biden es maestra, y hay muy buena amistad con Beatriz en ese campo, y van a visitar escuelas y bibliotecas; es otra actividad”, concluyó el mandatario.

“Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron asfixiados en un tráiler; tremenda desgracia; esto ocurrió en San Antonio, Texas”, manifestó López Obrador.

Reconoció que la pobreza que agobia a las personas es la principal causa para que decidan abandonar su país, en busca de mejores opciones de vida.