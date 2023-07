Migración, tráfico de armas y fentanilo, temas de reunión México-EU-Canadá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana se llevará a cabo en nuestro país la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, para abordar temas de seguridad como la migración, el fentanilo y tráfico de armas.

El presidente informó que vendrá la asesora para asuntos de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, para participar en el encuentro con los equipos de trabajo de México encabezados por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y una delegación canadiense.

"Vamos a tener una reunión conjunta, hay dos equipos formados con este propósito, uno que encabeza Rosa Icela Rodríguez de parte nuestra, y la responsable de la Casa Blanca, la señora Elizabeth, la que coordina de parte de ellos todos estos esfuerzos", explicó.

te interesa EU pide a México pruebas científicas

Abundó que: "Los temas: migración, fentanilo, armas, y ahora va a ser trilateral porque también van a participar de Canadá, va a haber esta reunión la semana próxima”, refirió durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador reiteró que mantiene una buena relación con el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, así como la tuvo con Donald Trump, con quienes se ha entendido bien y no tiene problemas con ellos.

"Han aceptado respetar nuestra independencia, nuestra soberanía, que el trato se de en un pie de igualdad y vamos muy bien. Somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos en el mundo, la inversión extranjera sigue llegando como nunca y es muy buena la relación económica y política", insistió.

El mandatario mexicano recordó que la diferencia más fuerte que tuvo con Trump ocurrió cuando amenazó con imponer aranceles si no se detenía la migración en México hacia Estados Unidos

"Afortunadamente se llegó a un acuerdo porque no es recomendable que haya una guerra comercial, y menos entre nosotros los países de América del Norte. Imagínense que haría la industria de Estados Unidos sin los componentes, sin las partes", comentó.

Y añadió que: "Están tan integradas nuestras economías que ya hasta hay fábricas de autopartes de materiales bélicos de la industria militar de Estados Unidos. Entonces no es posible, no es recomendable, no es racional el que haya bloqueos, este tipo de medidas”, subrayó López Obrador.

Síguenos en Google News

DAN