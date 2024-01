Migrantes echan raíces: crece 238% interés para quedarse en México

México se encamina a “reconfigurar” la multiplicidad cultural de sus ciudadanos, con la llegada de miles de migrantes irregulares de varios continentes y el exponencial incremento de quienes buscan echar raíces en el país o dejar su huella.

Sólo en el último mes del que tiene registro la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de septiembre a octubre del 2023, se disparó 238 por ciento la proporción de personas que manifestaron su intención de quedarse en México.

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la OIM, 44 por ciento de las personas encuestadas en Tapachula expresó que México era el destino final de su ruta migratoria y 55 por cinco mencionó a Estados Unidos, de manera contrastante con 13 por ciento que un mes antes mencionó a nuestro país y el restante 87 por ciento señaló al vecino del norte.

A decir de expertos, en el país podría ocurrir lo que pasó en Chile, Brasil o Colombia, cuando llegó una oleada de haitianos en años anteriores, que lograron asentarse, conseguir pareja y tener hijos; sin embargo, junto a ellos, ahora están decidiendo migrar a nuestro país.

Creo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en asegurar que es un tema político (el cierre de fronteras) por parte de Joe Biden

Eunice Rendón, Directora de la iniciativa Agenda Migrante

Hasta noviembre del 2023 se incrementó en México la llegada irregular de migrantes en 74.5 por ciento respecto al 2022 —686 mil 732 personas, contra 393 mil 605—, en un fenómeno que se ha ido normalizando, por lo que ya es común tener la presencia de extranjeros en las calles y en las actividades económicas y comerciales de algunas de las pequeñas y grandes ciudades. Las nacionalidades con más llegadas son Venezuela, Haití y Colombia.

Adalid Pérez e Yves se conocieron en Ecatepec, Estado de México, luego de que el hombre haitiano llevara a su sobrina a revisión al consultorio médico de la mamá de Adalid, pero a pesar de la barrera del lenguaje, comenzaron a salir para conocerse.

“Yo tengo 33 y él tiene 32; somos casi de la edad y eso fue un gran aliciente. Empezamos a platicar por mensajes, pero ellos son muy rápidos y de inmediato ya quería salir conmigo, pero yo le decía que no, que se esperara; es más, él ya casi se quería casar luego, luego”, explicó Adalid a La Razón.

Sin embargo, Yves no desea quedarse en México, sino irse a Estados Unidos, debido a que allá tiene familia. “De hecho, allá tiene familia y lo esperan sus hermanas; por ello está haciendo su trámite para asilo, pero aún no tiene fecha para su cita”, contó su pareja.

Sí es un botín político la migración, pues busca generar simpatías porque son amenazas que vienen de una presión social que está ejerciendo y el partido demócrata busca ganar las elecciones

Alberto Xicoténcatl, Director de la Casa del Migrante en Saltillo

Adalid aseguró que desea tener una relación estable con él, por lo que también comenzó a hacer su trámite de asilo a través de la aplicación CBP One y para que ambos viajen juntos. “Él por el momento no trabaja y yo lo hago en un centro comercial, pero lo más difícil ha sido entender ambas culturas y el lenguaje, debido a que en México hay un sinfín de palabras diferentes con significados que no entiende”, dijo.

Por su parte, Yves indicó a este diario: “Yo viví mucho tiempo en República Dominicana y hablan muy diferente, pues ustedes dicen cuarto a una habitación y yo entiendo que allá le llaman así al dinero. Nosotros de diversas cosas nos hemos apoyado con el traductor de los teléfonos, porque son hasta alimentos diferentes aquí”.

Señaló que desea tener hijos en México o Estados Unidos, por lo que actualmente ya viven juntos y planean casarse. “Nos conocimos hace tres meses y ya vivimos juntos hace un mes; estaremos juntos en México o en Estados Unidos”, aseguró.

En la capital del país se ha hecho masiva la presencia de extranjeros, además de que entre las mujeres se ha vuelto una moda la frase “adopta a un haitiano”, haciendo virales videos donde se les ve bailando con mujeres mexicanas.

Incluso, los albergues no han sido ajenos a la situación, pues en el último año al menos cuatro extranjeros han salido de esos lugares para comenzar a vivir con mexicanos o mexicanas.

Beatriz Fuentes, representante del albergue Casa Fuentes, relató a La Razón que en meses anteriores hubo dos casos, una mujer y un hombre de Venezuela y Haití, que tuvieron relaciones amorosas y que, por ello, buscaron irse a vivir con los mexicanos.

“Hacen esto por la tardanza que implica el asilo en EU por CBP y aparte, no hay espacio en los albergues, y por ello buscan otra alternativa. “Vimos a un chavo que se llevó a una chica de Honduras, mientras que el chico de Venezuela se fue con una mexicana. Pensamos que se conocieron por parte de sus empleos que han tenido y como los chicos buscan de alguna manera un beneficio, su salida es ahora buscar trabajos y parejas del país”, explicó.

Gabriela Hernández, representante del albergue Tochan, explicó que la misma situación pasó en Colombia, Brasil o Chile cuando llegaron los haitianos, pues se “reconfiguró” la raza y la cultura, por lo que dijo, pasará en México con la llegada masiva que persiste de extranjeros de diversas nacionalidades.

“En esos países, la natalidad, raza y cultura se modificaron; cuando llegaron a México traían hijos de diferentes nacionalidades; por ello, no debemos espantarnos que pase acá. Además, en algún momento habrá hijos mexicanos conviviendo con otros de sus hermanos que serán de otros países y veremos una nueva multiculturalidad”, refirió.