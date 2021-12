Migrantes usan redes sociales para apartar lugares en los albergues de la CDMX

Migrantes de Centroamérica y El Caribe envían mensajes por redes sociales a albergues de la Ciudad de México antes de llegar, para apartar un lugar y evitar dar una vuelta en vano, aseguró Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Hemos recibido mensajes por Facebook de personas de Centroamérica y El Caribe antes de que lleguen a la capital, para preguntar si hay espacio y apartarlo para no dar vueltas, ya que llegan cansados, hambrientos y con ganas de estar en un lugar seguro, pero no hay sitio ya que estamos saturados”, explicó.

En entrevista con La Razón comentó que han sido varias personas las que mandan mensajes por redes desde otros estados como Baja California, ya que desean regresar al centro del país a buscar un empleo, en vista de que en la frontera la situación es muy complicada.

“Me mandaron una foto de una señora con hijos que estaba en un albergue en Tijuana, pero se quedaba en el patio en una casa de campaña y me siento mal porque no tengo un espacio para ellos”, aseveró.

La activista mencionó que a pesar de que a la Ciudad de México llegó y se fue una caravana de migrantes, los extranjeros continúan llegando porque los flujos no paran hacia el centro del país; a raíz de ello se vio en la necesidad de rentar una casa contigua al albergue, para tener a más personas, ya que no desea dejarlos en la calle en esta temporada invernal.

Gabriel Hernández detalló que para un migrante es difícil conseguir empleo porque no tienen los documentos completos, por ello se salen todos “en bola” para sacar la visa humanitaria, así como el RFC, sin embargo, no ha dado resultados porque en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les avisaron que su visa está mal y no aparecen en sistema, por lo que tienen que dar una vuelta a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) para arreglarlo.

